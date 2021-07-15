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ТАСС

Минобороны будет заказывать "Роствертолу" по 15 вертолетов в год

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Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник»
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что военное ведомство нуждается не только в новых вертолетах, но и в качественном ремонте и модернизации машин, находящихся в эксплуатации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Ростовский вертолетный производственный комплекс "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") будет получать от Минобороны заказ на строительство 15 вертолетов в год. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе встречи с коллективом предприятия.

Министр обороны посетил в среду "Роствертол", где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), ознакомился с новыми и модернизируемыми образцами боевых и военно-транспортных вертолетов.

"Планы у нас большие, и мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год, - сказал Шойгу. - В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины".

Министр отметил, что в недалеком прошлом была небольшая приостановка заказов в связи с тем, что осуществлялась корректировка Государственной программы вооружений.

Шойгу отметил, что военное ведомство нуждается не только в новых вертолетах, но и в качественном ремонте и модернизации машин, находящихся в эксплуатации.

Управляющий директор компании Петр Мотренко доложил главе военного ведомства, что "Роствертол" полностью выполняет гособоронзаказ как по производству новых изделий, так и по регламенту и продлению сроков эксплуатации ранее произведенных. Министр обороны ознакомился с образцами модернизируемых вертолетов, а также серийно выпускаемых боевых и военно-транспортных машин.

"Роствертол" серийно производит боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" (Ми-28НЭ в экспортном варианте), вертолет огневой поддержки Ми-35М. Продолжается производство боевого вертолета Ми-24П, тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т и его модернизированной версии Ми-26Т2 с сокращенным с пяти до двух числом членов экипажа, "стеклянной" кабиной, современной авионикой и возможностью ночного применения. В 2013 году "Роствертол" представил боевой учебный вертолет Ми-28УБ.

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