Военный эксперт оценил идею превратить Ил-114 в морского разведчика

Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.

Новый российский самолет Ил-114-300 предложили использовать для поиска надводных и подводных объектов. В эфире радио Sputnik эту идею прокомментировал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Научно-производственное предприятие "Радар ммс" предлагает использовать пассажирский самолет Ил-114-300 в качестве морского разведчика. Как сообщили на предприятии, для этого самолет необходимо оснастить комплексом "Касатка-Э".

"Комплекс, созданный по принципу открытой архитектуры и имеющий модульное исполнение, может быть установлен на новые ИЛ-114-300 и решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны", – приводит РИА Новости сообщение "Радар ммс".

В эфире радио Sputnik ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин высказал мнение, что идея использовать Ил-114-300 в качестве морского разведчика высказана своевременно, новый самолет может сменить противолодочный Ил-38.

"Самолеты Ил-38 стоят на вооружении уже лет под пятьдесят. Самолеты турбовинтовые, они все прошли модернизацию. При том, что это машины достаточно длительного срока эксплуатации, они эффективны для выполнения подобных задач. Но они не вечны. И у американцев та же самая история. Если у нас появится новый турбовинтовой самолет, который можно переоборудовать для выполнения подобных задач, то это очень хороший сигнал", – считает Дмитрий Литовкин.

По его мнению, России сейчас такие самолеты необходимы.

"Фишка этих самолетов в том, что турбовинтовые, в отличие от реактивных самолетов, летают чуть медленнее, керосина жрут меньше, но они решают конкретную задачу: могут в течение суток патрулировать достаточно большие водные акватории. У самолета современное электронное оборудование – он находит подлодки, может наводить на них противолодочные силы. Это эффективно. И отказываться от этого нельзя. Тем более, что нас сейчас активно прессуют на всех морях, и нам очень нужны такие самолеты", – отметил военный эксперт.