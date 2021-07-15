Военный эксперт оценил идею превратить Ил-114 в морского разведчика

Новый российский самолет Ил-114-300 предложили использовать для поиска надводных и подводных объектов. В эфире радио Sputnik эту идею прокомментировал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Научно-производственное предприятие "Радар ммс" предлагает использовать пассажирский самолет Ил-114-300 в качестве морского разведчика. Как сообщили на предприятии, для этого самолет необходимо оснастить комплексом "Касатка-Э".
"Комплекс, созданный по принципу открытой архитектуры и имеющий модульное исполнение, может быть установлен на новые ИЛ-114-300 и решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны", – приводит РИА Новости сообщение "Радар ммс".
В эфире радио Sputnik ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин высказал мнение, что идея использовать Ил-114-300 в качестве морского разведчика высказана своевременно, новый самолет может сменить противолодочный Ил-38.
По его мнению, России сейчас такие самолеты необходимы.