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Известия.ru

Шойгу заявил о лидерстве армии России по оснащенности новой военной техникой

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы лидируют по уровню оснащения современной боевой техникой среди армий мира. Такое заявление в среду, 14 июля, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что Российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», — сказал он на встрече с коллективом компании «Роствертол» в рамках поездки в Ростов-на-Дону для проверки воинских частей Южного военного округа.

При этом в вопросе стратегических ядерных сил показатель оснащенности современным вооружением России составляет более чем 80%, указал министр.

«83% — это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря российским ученым и конструкторам, «которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания к Федеральному собранию».

По словам Шойгу, за последнее десятилетие Россия смогла существенно улучшить ситуацию в Вооруженных силах.

«Но самое главное — это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», — резюмировал министр.

21 мая Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира. Мощь армии увеличивается и за счет того, что российская промышленность встала «на достаточно надежные, основательные рельсы», добавил министр.

Ранее, 15 апреля, он рассказал, что основные преобразования в Вооруженных силах РФ завершены. По словам Шойгу, были созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, сформированы Силы специальных операций и военная полиция, а также подразделения беспилотной авиации.

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