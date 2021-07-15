Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил американский разведывательный самолет RC-135 над Черным морем, сообщили в среду, 14 июля, в Минобороны.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО», — отметили в российском военном ведомстве.

Цель была определена как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Нарушения госграницы РФ допущено не было. Полет российского самолета прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

14 июля Совбез России указал на возросшую разведактивность стран НАТО. Как указал заместитель секретаря СБ Михаил Попов, за 2020 год воздушную разведку у границ России вели более тысячи самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. При этом Попов заверил, что провокации у границ будут жестко пресекаться.

Накануне истребитель Су-30 подняли в воздух для сопровождения самолета-разведчика американских военно-воздушных сил «Арес» у российских границ над Черным морем. После этого национальный центр управления обороной РФ опубликовал видеозапись сопровождения.

11 июля российские истребители Су-30СМ и Су-27 также сопроводили самолет радиотехнической разведки и самолет-разведчик ВВС США над Черным морем.