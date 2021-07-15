НИИ «Восход» получил от правительства 216 млн руб на проект перевода МГТУ им. Баумана на отечественное ПО

Опубликованным в понедельник распоряжением правительства НИИ «Восход» из резервного фонда выделены 216 445,9 тысячи рублей субсидии на перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана «на использование отечественного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения».

Microsoft отказалась продавать свои программные продукты МГТУ в декабре 2020 из-за антироссийских санкций, введённых правительством США.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с НИИ «Восход» и МГТУ им. Баумана в апреле сформировали проектный офис для реализации пилотного проекта по импортозамещению программных продуктов в университете. Предполагается выбрать операционную систему на базе Linux, определить перечень прикладного ПО и протестировать его на выбранной ОС, разработать процедуру перехода.

К сентябрю 2021 не менее пяти тысяч автоматизированных рабочих мест в МГТУ будут переведены на использование отечественного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения, сказано в распоряжении правительства.

Контроль за целевым и эффективным использованием поручен Минцифры России, оно должно до 20 октября 2021 представить доклад правительству РФ.