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Деловая газета "Взгляд"

Чем закончится борьба талибов с Турцией

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«Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» сопротивлением
«Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» сопротивлением.
Источник изображения: Stringer Afghanistan/Reuters

Турция намерена взять под контроль аэропорт в Кабуле после вывода оттуда войск США. В ответ талибы обвинили Анкару в нарушении суверенитета Афганистана и пообещали оказать оккупантам сопротивление. Какие цели преследует Турция на афганской земле и чем усиление влияния Анкары в Средней Азии может обернуться для России?

В среду спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что активные боевые действия в стране могут продлиться еще два месяца, в течение которых "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в состоянии взять под контроль еще несколько провинций. Но это, по его словам, не будет означать полновластия талибов в Афганистане.

Он также отметил, что талибы взяли под контроль до половины уездов в стране более чем из 400, но не в силах захватить и удерживать административные центры провинций. "Да, талибы в состоянии с военно-технической точки зрения совершать налеты, набеги, врываться в города, но удержать – у них пока нет для этого сил", – добавил высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.

Кроме того, во вторник источник в военных кругах сообщил, что под контроль "Талибана" перешел стратегический пункт Спин-Болдак на границе с Пакистаном, имеющий важнейшее торгово-экономическое значение.

На этом фоне все большую активность в регионе проявляет Турция. Появились сообщения о предложении Анкары обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Вашингтон уже согласовали планы защиты аэропорта. Вашингтон, в свою очередь, приветствовал "обязательство" Анкары играть ведущую роль в обеспечении безопасности воздушной гавани.

В то же время талибы обвинили Турцию в нарушении суверенитета и территориальной целостности Афганистана. Они также предупредили Анкару: если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела" страны.

Отметим, что кабульский аэропорт – основная воздушная гавань Афганистана для дипломатов и гуманитарных работников. Беспокойство Запада вызывает то, что после ухода коалиции аэропорт может попасть в руки талибов, поэтому НАТО стремится быстро найти решение проблемы.

Риск столкновений между талибами и турками в Афганистане возрастает, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. "Талибы готовы на самые неожиданные действия, тем более что движение "Талибан" – это разрозненные группировки со своим руководством. Мало ли что учудит какой-нибудь полевой командир. Кто-то будет с турками дружить, а кто-то будет их резать и брать в заложники", – пояснил он.

Но Турцию угрозы не остановят, поскольку Анкара давно вынашивает планы закрепиться в Афганистане, чтобы расширить свое внешнеполитическое влияние и осуществить экспансию в Центральной Азии. При этом внутри самой Турции Эрдогану афганская кампания ничем не грозит, добавил эксперт. "Эрдоган подмял под себя всех своих соперников и переписал конституцию. Народ приветствует консолидацию вокруг лидера и поддерживает его идеи", – пояснил аналитик.

"Турки много лет присутствуют на афганской земле, опираясь в первую очередь на местных тюрков – узбеков и туркмен, в меньшей степени – на другие народы, например на таджиков. Также Эрдоган продолжает патронировать уйгуров", – указал эксперт.

По его мнению, в случае закрепления в Афганистане Турция усилит свое влияние на регион. "Турки будут обещать азиатским странам прикрытие, защиту, новые договоренности. Кроме того, Турция будет вредить нам. Поэтому отчего бы Эрдогану не попытаться ловить рыбу в мутной воде Афганистана?" – риторически отметил Сатановский.

В свою очередь востоковед Вячеслав Матузов видит две причины стремления Турции обосноваться в Афганистане. С одной стороны, "Турция – проводник американской внешней политики в Афганистане", считает эксперт. С другой стороны, Турция здесь преследует собственные интересы.

"Кто такой Эрдоган и его Партия справедливости и развития? Это по сути запрещенная в России организация "Братья-мусульмане". Эрдоган одной рукой стремится распространить в разных регионах исламскую идеологию с примесью неоосманизма. Отсюда – попытки усиления влияния Турции в Ливии, Ираке, Египте, Сирии, Пакистане и Афганистане", – отметил собеседник.

А вторая рука Эрдогана "протянута на север – к границам России". "В этот ареал входит не только Азербайджан. Речь в том числе идет и о туранской теории, которую они развивают для того, чтобы "поковыряться" у нас в Поволжье, Татарстане, Туве и других регионах. Я уже не говорю про Казахстан. Там у них вообще великолепные позиции", – пояснил он.

Матузов подчеркнул, что США используют "неоосманские и туранские интересы Эрдогана", всячески его поощряя. "К примеру, укрепление Турции в Средней Азии приведет в этот регион не китайцев или русских, а американцев. Турция – одно из ведущих государств НАТО. Забывать об этом нельзя", – убежден эксперт. При этом востоковед полагает, что

Турции не удастся обосноваться в Афганистане,

потому что движение "Талибан", "которое наверняка будет руководящей властью в стране", четко заявило о том, что не потерпит никакого иностранного военного присутствия. "Американцы, которые хотят вместо себя пристроить в Кабуле турецких союзников, получат по носу", – уверен собеседник. Он также напомнил, что "американцы не справились с талибами за 20 лет". "У Турции шансов еще меньше", – прогнозирует Матузов.

Вместе с тем, несмотря на заверения талибов, что соседям Афганистана не стоит переживать о безопасности на своих границах, большинство игроков региона стремятся купировать растущие угрозы. Данной проблематике посвящен саммит министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 13–14 июля в Душанбе. В рамках саммита Сергей Лавров уже провел переговоры со своим афганским коллегой, где обсуждалось двустороннее взаимодействие, в том числе в контртеррористической и торгово-экономической областях.


Елена Лексина, Рафаэль Фахрутдинов,

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