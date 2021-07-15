Армения сообщила о пропаже двух военнослужащих на границе с Азербайджаном

Двое военнослужащих вооруженных сил (ВС) Армении в среду утром в условиях тумана потеряли связь со своей воинской частью вблизи азербайджанской границы. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

«Поисково-спасательные работы были начаты немедленно, но пока не дали результатов. При посредничестве российской стороны с представителями ВС Азербайджана обсуждается вероятность их нахождения на азербайджанской территории», — отметили в минобороны.

Уточняется, что оружия при себе военные не имели. Они выполняли служебные обязанности на военном автомобиле.

Ранее в этот день армянская сторона сообщила о перестрелке с военнослужащими Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. В результате погиб один военнослужащий ВС Армении.

Азербайджан, в свою очередь, сообщил о ранении одного своего военного.

В последнее время Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. армянского премьера Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

27 мая Россия призвала стороны к мирному решению спорных вопросов. Утром в тот же день минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих.

В ноябре прошлого года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с президентом России Владимиром Путиным и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.