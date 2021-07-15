Anadolu (Турция): Россия, Афганистан и «новая игра»

Автор рассматривающего афганскую проблему в контексте интересов России. По его мнению, в Кремле довольны выводом американских войск и дестабилизацией ситуации в Афганистане, ведь это повлечет за собой укрепление военного сотрудничества Москвы со странами Центральной Азии. О новых возможностях ОДКБ и открытии российских баз в регионе — статье.

Столкновения, вновь вспыхнувшие в Афганистане в последние недели, и визит представителей "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) в Москву 8-9 июля 2021 года вновь привлекли внимание международной общественности к России.

А интерес России к региону насчитывает несколько веков. Россия, завладевшая наследными ханствами золотоордынского государства, стала соседствовать с Центральной Азией и Кавказом еще в XVI веке. Особенно начиная с периода правления Петра I русские предпринимали действия, чтобы взять под свое господство и эти территории. На фоне интереса британцев к региону активизировались военные экспедиции России в Туркестан. Аналогичным образом Афганистан также стал ареной борьбы между Российской и Британской империями, полем "большой игры". Значение Афганистана для России, помимо экономических интересов, объясняется такими факторами, как обеспечение безопасности вновь включенных в свой состав территорий и предотвращение влияния иностранных держав здесь. Так, после того как Афганистан провозгласил свою независимость в 1919 году, советская Россия сразу же признала эту страну, и между сторонами были установлены дипломатические отношения.

С образованием Советского Союза и особенно с началом холодной войны значение Афганистана для России возросло еще больше. Москва рассматривала Афганистан и как "новый рынок" экспорта идеологии, и как "мост" в процессе усиления своего влияния в Южной Азии. Этим объясняется как поддержка в размере одного миллиарда долларов, предоставленная Афганистану в 1954-1978 годы, так и развитие сотрудничества с Афганистаном в энергетической и военной сферах. А когда в Афганистане после многих лет поддержки и инвестиций со стороны Москвы состоялся государственный переворот против близких ей кругов, это послужило причиной для советской оккупации, которая продлилась в стране около 10 лет и завершилась большим разгромом.

Место Афганистана в российской внешней политике

Несмотря на то, что с распадом СССР у России не осталось границы с Афганистаном, значение этой страны для Кремля не уменьшилось. В основе этого лежали те же факторы, что и полтора века назад: безопасность, экономика, предотвращение влияния иностранных держав в регионе. Поэтому, хотя Россия в постсоветский период не вмешивалась в регион напрямую, тема Афганистана всегда занимала важное место в повестке дня Кремля.

Как известно, Кремль придает большое значение своему ближнему зарубежью. Особенно с начала XXI века Москва повысила свою активность в Центральной Азии и на Кавказе, которые она считает гарантией собственной безопасности. Даже незначительное вмешательство в эти регионы Москва воспринимает в качестве угрозы для себя и выступает против возникновения среды для новых "больших игр". Дестабилизация региона может причинить вред политическим, военным целям России в регионе, ее экономическим и энергетическим проектам, и, более того, эта нестабильность может также распространиться на Россию. При этом события на Ближнем Востоке и в Афганистане играют большую роль в обеспечении безопасности ближнего зарубежья России. Кроме того, главная причина, по которой Россия сохраняет военную базу в соседствующем с Афганистаном Таджикистане, состоит в стремлении повысить свое влияние в Центральной Азии и минимизировать присутствие иностранных держав. Другая причина - желание предотвратить угрозу распространения нестабильности из Афганистана на Таджикистан, а затем на всю Центральную Азию и Россию. По сути военные, находящиеся на российской военной базе в Таджикистане, несут службу и на афгано-таджикской границе.

Следовательно, Москва, хотя и довольна уходом США из Афганистана, все же не желает дестабилизации ситуации в этой стране с окончательным выводом американских войск и, самое главное, распространения нестабильности на соседние регионы. Вот почему Россия на фоне этих событий приняла в Москве представителей "Талибана", которого сама же включила в список террористических организаций в 2003 году. Есть и другие причины для этих контактов. Кремль видит, что параллельно с выводом американских войск из региона "Талибан" "возвращается" в страну и в новых условиях вновь возникает как важная сила. В этой связи игнорирование "Талибана" и ведение диалога только с нынешним афганским правительством повышает риск "проигрыша" Москвы. Особенно в последнее время, как видно на примерах Армении, Молдовы, Ливии, Россия, хотя и поддерживает открыто ту или иную сторону, но не прерывает полностью свое общение и с альтернативными силами. Ведь раньше такая политика дорого обходилась Кремлю на Украине и в других регионах. Встретившись с "Талибаном" в Москве, российские власти сделали важный шаг к тому, чтобы стать важнейшим посредником в этой стране после ухода США. Россия, с одной стороны, устранила собственные опасения, с другой - дала международной общественности сигнал: "США и в этой стране, как везде, создали хаос и ушли. Россия же содействует тому, чтобы стороны сели за стол переговоров". Таким образом, Россия получит шанс в очередной раз продемонстрировать свое влияние и роль на международной арене после Сирии и Карабаха.

Вероятность прямого вмешательства

Так будет ли прямое вмешательство России в Афганистан? Учитывая заявления российских властей и риски возможной интервенции для России, можно сказать, что это вряд ли возможно. Российские власти, хорошо знающие данный регион, прекрасно понимают, что выиграть здесь войну нереально. Более того, еще не стерлось из памяти и то, как советские солдаты покидали эту страну, потерпев поражение. К тому же судьба советских солдат, попавших в плен в 1979-1989 годах, до сих пор остается в повестке дня официальных переговоров. С другой стороны, Москва, занятая такими проблемами, как Украина и Сирия, едва ли в состоянии потянуть новый фронт как физически, так и экономически. В этом состоит еще одна причина встречи между российскими властями и представителями "Талибана". Кремль, не готовый отправить войска в Афганистан, будет пытаться предотвратить распространение проблемы на Центральную Азию и убедить стороны вести дипломатические переговоры. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Россия не будет вмешиваться, пока столкновения ограничиваются территорией Афганистана". А представители "Талибана" пообещали, что они не будут нарушать границу с Таджикистаном. Однако афганские военные и мирные жители, которые бегут от "Талибана", устремляются к границе с Таджикистаном. А эта ситуация сама по себе в предстоящие дни может послужить поводом для срыва всех достигнутых договоренностей.

Наряду с Россией Китай, судя по всему, также намерен развивать дипломатические отношения с "Талибаном". Проект "Один пояс, один путь", которому Китай придает большое значение, охватывает и затрагивает напрямую республики Центральной Азии и страны региона. А столкновения в Афганистане могут негативно повлиять на этот проект. С другой стороны, представители "Талибана" уже тоже придают гораздо большее значение дипломатическим контактам и хотят, чтобы их воспринимали как политическую силу, а не "террористическую организацию". В частности, "Талибан" в ходе контактов в Москве попросил у российских официальных лиц поддержки в направлении исключения движения из санкционного списка Совета Безопасности ООН. А это на самом деле показывает, что, несмотря на происходящие столкновения, новая борьба за власть в Афганистане будет идти иначе, нежели раньше. Более того, "Талибан" понимает, что новая война может вызвать новое вмешательство извне. Фактически на данный момент события развиваются в пользу России: США уходят из региона; хотя столкновения в Афганистане продолжаются, между сторонами идут переговоры. Россия же во всем этом процессе будет играть роль посредника и благодаря этой роли сможет добиться в Афганистане определенных достижений не только против США, но и против Китая. Но сможет ли Кремль, вернувшийся на Ближний Восток посредством Сирии, вернуться в Южную Азию посредством Афганистана только за счет дипломатических контактов? Это будет непросто, однако даже один только визит "Талибана" в Россию (третий такой визит за год) показывает, что Москва будет играть более активную и инициативную роль, чем раньше. Как отмечают российские эксперты, для России важно "не попасть здесь в новую ловушку".

События в Афганистане имеют еще одно измерение с точки зрения России. Как только в Афганистане начались столкновения, между властями России, Узбекистана и Таджикистана начались переговоры на эту тему. А это показатель того, что военное сотрудничество России с республиками Центральной Азии будет и дальше развиваться. Если столкновения продолжатся и распространятся на Таджикистан, Москва активизирует свои шаги по "защите" региональных республик и, соответственно, повысит свое влияние в регионе, что также усилит "потребность" региональных республик в России. Более того, для России урегулирование афганской проблемы в соответствии со своими интересами важно и с точки зрения развития сотрудничества с региональными республиками в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которой Россия много лет придает большое значение, но никак не может задействовать в полную мощь. Хотя эту организацию, в которую не входит Китай, Россия рассматривает как инструмент интеграции со странами региона, проблемы, существующие между членами ОДКБ, ограничивают поле деятельности организации совместными встречами и учениями. Теперь же афганская проблема представляет угрозу для всех членов. По этой причине можно предположить, что в ближайшие дни мы будем чаще слышать название "ОДКБ".

Таким образом, независимо от того как в дальнейшем будут развиваться события вокруг Афганистана, даже то, что произошло до сих пор, может послужить поводом для расширения особенно военного сотрудничества России с республиками Центральной Азии и к тому же открытия новых российских баз в разных странах региона, прежде всего в Узбекистане, помимо действующих баз в Таджикистане и Киргизии.

Ильяс Кемалоглу (İlyas Kemaloğlu)