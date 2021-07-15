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РИА Новости

Замсекретаря Совбеза Попов заявил, что НАТО отрабатывало преодоление российских защитных зон

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Эсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе
Эсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Маслов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах отрабатывалось на недавних учениях НАТО Defender Europe-2021, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Недавно у российских границ проведено крупнейшее со времен "холодной войны" многонациональное учение НАТО Defender Europe-2021, в котором принимали участие военнослужащие из 26 стран. В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах", - сказал Попов.

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Россия
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NATO
Военные учения
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