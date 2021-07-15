Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России

О новых задачах обороны страны, угрозах со стороны НАТО и ответе на них в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Михаил Михайлович, президент России утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности. Удалось ли за предыдущие пять с лишним лет выполнить все, что было запланировано по такому важному направлению, как оборона страны?

Михаил Попов: Были достигнуты основные стратегические цели обороны страны - стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов. Кроме того произошло совершенствование компонентов военной организации государства, развития форм и способов применения Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Также была повышена мобилизационная готовность страны и готовность сил и средств гражданской обороны.

Эти задачи решались в рамках реализации Военной доктрины и Плана обороны Российской Федерации на 2016 - 2020 годы, а также других документов военного планирования в условиях ограничительных мер по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции СОVID-19.

То есть поводов для беспокойства относительно обороноспособности страны на данный момент нет?

Михаил Попов: Основной результат проведенной работы - это состояние военной организации государства, которая обеспечивает надежную защиту России от всего комплекса военных угроз.

В войска в плановом порядке поступают современные образцы вооружения и военной техники. На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности. При этом мы опережаем многие передовые армии мира в развитии новых вооружений при гораздо меньшем военном бюджете.

Российские Вооруженные силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях обстановки. Что было подтверждено действиями группировки Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике, а также при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

А что меняется в новой Стратегии?

Михаил Попов: В новой редакции Стратегии национальной безопасности России подробно представлен анализ современной военно-политической обстановки в мире. Она характеризуется формированием новых глобальных и региональных центров силы, обострением борьбы между ними за сферы влияния. Возрастает значение военной силы как инструмента достижения государствами своих геополитических целей. В рамках реализации военной политики особое внимание уделено решению задач по своевременному выявлению существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз, совершенствованию системы военного планирования, сбалансированному развитию всех компонентов военной организации и обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.

Российские Вооруженные силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях

Получается, что у России, как и полтора века назад, как говорил император Александр III, остается только два верных союзника?

Михаил Попов: Учитывая существующие и прогнозируемые военные угрозы и военные опасности, а также деградацию международно-правовой базы в военной области, Российская Федерация и дальше будет развивать Армию и Флот, повышать их боевой потенциал. В этой связи в Стратегии национальной безопасности одним из основных стратегических национальных приоритетов остается оборона страны.

Победа в любой войне обеспечивается людьми и средствами вооруженной борьбы, которые находятся на вооружении. В 2020 году мы выполнили поставленную Президентом Российской Федерации задачу - довели оснащенность Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения и военной техники до уровня 70 процентов. Теперь необходимо этот показатель поддерживать на заданном уровне. В этой связи в Стратегии определена задача по сохранению лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов вооружения, военной и специальной техники, а также по поддержанию на высоком уровне морально-политического и психологического состояния военнослужащих.

В условиях ослабления влияния международных институтов, снижения эффективности системы глобальной и региональной безопасности, а также совершения иностранными государствами недружественных действий актуальной является задача по защите национальных интересов и граждан нашей страны за пределами ее территории, что нашло отражение в новой редакции Стратегии национальной безопасности.

Маневры войск НАТО вблизи наших границ тоже учитываются как новые угрозы?

Михаил Попов: Несомненно. Усилению военных опасностей и военных угроз России также способствуют активная военная деятельность НАТО, развитие потенциала глобальной системы противоракетной обороны США, отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия и могуществом боевого оснащения.

И это все происходит на наших глазах. Недавно у российских границ проведено крупнейшее со времен "холодной войны" многонациональное учение НАТО "Defender Europe 2021", в котором принимали участие военнослужащие из 26 стран. В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах.

С 28 июня в западной части Черного моря стартовали масштабные учения НАТО "Си Бриз" с участием военнослужащих из 32 стран. В учении задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники, около 4 тысяч военнослужащих.

Провокации у границ России и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя

В разы возросла разведывательная деятельность иностранных государств. Так, воздушную разведку территории Российской Федерации в 2020 году вели более 1000 самолетов-разведчиков и разведывательных беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Все это говорит о том, что Запад активно вступил с нами в новую "холодную войну" или готовится к третьей мировой?

Михаил Попов: Все это показывает, что Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности.

Хотелось бы отметить, что, к сожалению, в качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО на основании произвольного толкования положений международного морского права и устоявшихся флотских традиций.

В качестве примера приведу недавний инцидент, произошедший в российских территориальных водах 23 июня с британским эсминцем "Дефендер". Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна - это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена.

А если они и дальше продолжат нас провоцировать, возможен более жесткий ответ?

Михаил Попов: Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил.

Недоумение вызывает реакция на это событие высокопоставленных должностных лиц Великобритании. Так, по заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем.

Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Б. Джонсону или Д.Раабу - что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?

Отмечу, что это далеко не первый случай подобных недружественных действий со стороны Запада с применением боевых кораблей. Напомню о недавнем инциденте с американским эсминцем "Джон Маккейн", который в ноябре прошлого года зашел в территориальное море Российской Федерации в акватории залива Петра Великого. Напомню также, что в феврале 1988 года аналогичная провокация была предпринята двумя американскими кораблями у южного побережья Крыма. Тогда сторожевому кораблю Черноморского флота "Беззаветный" пришлось идти на таран для выдворения из наших территориальных вод американского крейсера "Йорктаун".

Аналогичные провокационные действия США и их ближайшие союзники осуществляют и в других регионах мира. Наглядный пример тому - программа "Свобода судоходства". В ее рамках проводятся систематические заходы кораблей 7-го флота США в акватории Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими.

И все-таки, несмотря на серьезный оборонный характер новой Стратегии нацбезопасности, она на редкость миролюбива. Мы не называем никого врагами, не грозим первыми нанести ядерный удар. Мы действительно настолько сильны, что можем никого не бояться?

Михаил Попов: Перевооружение армии, успехи в области создания новых вооружений и военной техники, общественно-политическая стабильность создают уникальную возможность сосредоточиться в ближайшие годы на решении задач по развитию человеческого потенциала, комплексному развитию экономики на новой технологической основе, совершенствованию государственного управления. Поэтому в новой Стратегии "во главу угла" поставлен стратегический национальный приоритет "Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".

Для создания условий мирного социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения ее военной безопасности реализуется стратегический национальный приоритет "Оборона страны". Кроме того, в рамках реализации молодежной политики государства в целях воспитания патриотов, которые любят свою страну, уважают ее прошлое и связывают с Россией свое будущее, особо отмечено военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан.

В заключение отмечу, что Россия с ее просторами и ресурсами всегда представляла собой "лакомый кусок" для иноземных захватчиков. К сожалению, печальный опыт их походов не учит современных западных политиков и военных, мечтающих решать свои проблемы за наш счет. Это значит, что мы всегда должны "держать порох сухим". На решение этой задачи и направлен стратегический национальный приоритет "Оборона страны".

Иван Егоров