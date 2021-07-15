США поменяли замок на ядерных боеголовках

Завод Pantex в Техасе выпустил первую партию модернизированных термоядерных боеголовок W88 - ими оснащают баллистические ракеты Trident II на подводных лодках. Обновления коснулись системы инициации заряда, обычной взрывчатки, также в боеголовку добавлен разъем громоотвода.

Нынешняя модернизация - плод 11-летней работы, направленной на продление срока службы боеголовок МБР из арсенала ВМС США, пишет The Drive со ссылкой на данные Национального управления ядерной безопасности США. Год назад программа столкнулась с серьезной проблемой из-за ненадежности 5-долларового конденсатора. Его заменили на более надежный элемент стоимостью 75 долларов, что вызвало добавило к бюджету модернизации 850 миллионов долларов и сдвинуло ее график.

Обновленная боеголовка получила индекс W88 Alt 730, новую подсистему постановки на охрану и инициации плутониевого заряда, разъем для громоотвода и обычные взрывчатые вещества, улучшенные для продления срока службы боеприпаса. Также в ходе модернизации была проведена замена компонентов, чей срок службы подходил к концу, включая систему транспортировки газа и генераторы нейтронов. Программа модернизации боеголовок продлится до 2026 года и обойдется бюджету США в 2,8 миллиарда долларов.

Мощность W88 475 килотонн, одна ракета Trident II может нести до 14 боевых блоков. С 1984 по 1989 годы Pantex изготовил 404 боеголовки этого типа.

W88 MK5 MC3810 Arming Fuzing and Firing Assembly Very neat detail diagram wish it was better resolution but still lots of information!#Nukes #Nuclear #Weapons #AFF pic.twitter.com/fNHeuxyOGo — Casillic (@Casillic) April 24, 2018

Антон Валагин