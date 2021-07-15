Летные испытания модуля "Наука" займут 12 месяцев

Запуск модуля запланирован на 21 июля, стыковка с МКС - на 29 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Летные испытания многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" завершатся через год после его запуска с космодрома Байконур. Об этом говорится в разделе сайта Роскосмоса, посвященного модулю.

"Продолжительность летных испытаний - 12 месяцев с момента пуска с космодрома Байконур", - говорится в материалах.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.