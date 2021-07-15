Свыше 10 тыс. военнослужащих задействовано в комплексной тренировке по боеготовности войск ЦВО

Екатеринбург. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Комплексная тренировка по боевой готовности войск стартовала в Центральном военном округе (ЦВО), в ней задействовано свыше 10 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО в среду.

"В Центральном военном округе развернули полевую систему скрытого управления войсками в ходе стартовавшей сегодня комплексной тренировки по боевой готовности под руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина. Свыше 50 мобильных командных пунктов объединений, соединений и частей ЦВО в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также военных баз в Киргизии и Таджикистане, переброшены в назначенные районы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в составе пунктов - автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5, цифровые подвижные радиостанции "Редут 2УС", Р-160-05, комплекты связи "Переселенец". Кроме того, в тренировке задействованы комплексные аппаратные связи П-230Т на базе бронеавтомобилей "Тигр", которые позволяют обеспечивать военных комплексом услуг связи, в том числе и на марше.

В рамках мероприятия военнослужащие замаскировали пункты управления и установили защищенные каналы связи, а также приступили к тренировкам в радиосетях.

"Особое внимание уделено организации комплексной защиты от беспилотных летательных аппаратов - все командные пункты оснащены средствами радиоэлектронной борьбы", - уточняет ЦВО.

В частности, для обеспечения многоуровневой комплексной защиты специалисты из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оборудовали замаскированные под цвет местности посты радиоразведки и подавления, применив станцию помех "Житель" и комплекс РЭБ "Красуха-С4".

Тренировка продлится до конца недели.