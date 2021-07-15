Войти
Известия.ru

Джордж Буш-младший раскритиковал вывод войск США из Афганистана

677
0
0
Источник изображения: Фото: High Council for National Reconciliation Press Office/Handout via REUTERS

Экс-президент США Джордж Буш-младший раскритиковал вывод американских военнослужащих из Афганистана, назвав решение Белого дома ошибкой. Об этом в среду, 14 июля, он заявил немецкой телерадиокомпании DW.

По его словам, будучи президентом США, он вместе с супругой проводил много времени, общаясь с афганскими женщинами. Теперь Буш выразил обеспокоенность судьбой женщин Афганистана.

«Афганские женщины и девушки будут невыносимо страдать», — сказал он.

Последствия вывода американских войск из страны будут «невероятно плохими», добавил бывший американский лидер.

«Я думаю о переводчиках и людях, которые помогали не только силам США, но и силам НАТО. Похоже, что их просто бросили, чтобы их убили эти очень жестокие люди», — добавил политик.

В настоящее время в Афганистане наблюдается обострение ситуации на фоне вывода американцами военного контингента из страны. Члены движения «Талибан» (запрещено в РФ) смогли захватить несколько населенных пунктов, в том числе на границе с Таджикистаном.

9 июля СМИ сообщили, что боевики взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией. В том числе сообщалось о захвате таможни в городах Ислам-Кала и Торгунди.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва отмечает резкое нарастание напряженности на афгано-таджикской границе, две трети которой взял под контроль «Талибан». Она рассказала о случаях перехода афганских силовиков на таджикскую территорию. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что происходящее на территории Афганистана беспокоит Москву «исключительно с точки зрения возможного «перелива» неприятностей на территорию ее союзников».

Кроме того, 8 июля Лавров указал, что выводом войск из Афганистана США де-факто признали провал своей операции. Он отметил, что Вашингтон, выводя сейчас контингент, и Кабул, не желая формирования переходного правительства с движением «Талибан», еще больше осложняют ситуацию в стране.

4 июля бывший глава британской службы внешней разведки Алекс Янгер рассказал, что уход западных войск из Афганистана станет большой ошибкой, так как это решение может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (запрещена в России) и «Аль-Каида» (запрещена в России).

В апреле президент США Джо Байден заявил, что военное присутствие Соединенных Штатов не поможет создать устойчивое правительство в Афганистане. Как заявил президент Афганистана Ашраф Гани, страна поддерживает решение США о выводе войск. Он также отметил, что афганские силы безопасности и обороны способны «в полной мере защитить свой народ и страну».

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, их ввели в страну при Джордже Буше-младшем. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа.


В стране, как запланировано, останется небольшой контингент — до 1 тыс. человек — для охраны аэропорта Кабула и американского посольства. В ближайшее время их число может снизиться до 650, писали американские СМИ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Иран
Россия
США
Таджикистан
Туркменистан
Персоны
Буш Джордж
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
24.05.2019
Голуби Бжезинского
27.02.2019
Яромир Новотны: "Мы в каком-то смысле находимся в состоянии Третьей мировой войны" (Kupedu do minulosti, Чехия)
08.02.2016
Замминистра обороны Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
01.07.2014
Работа над прикрытием
03.04.2009
Весеннее настроение. Медведев и Обама договорились о разоружении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 20:33
  • 21
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 15.07 20:23
  • 23
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 15.07 20:22
  • 39
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 15.07 19:45
  • 15
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 15.07 18:57
  • 850
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.07 18:27
  • 171
Есть ли будущее у танков?
  • 15.07 17:09
  • 2
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
  • 15.07 12:18
  • 6
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 15.07 09:13
  • 1
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
  • 15.07 09:11
  • 1
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 15.07 06:38
  • 18
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 15.07 06:15
  • 2
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 15.07 03:29
  • 3
Инновационный комплекс мирового уровня появится в Москве уже в ближайшие годы
  • 15.07 02:01
  • 11
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 15.07 01:57
  • 45
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна