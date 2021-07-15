Джордж Буш-младший раскритиковал вывод войск США из Афганистана

Экс-президент США Джордж Буш-младший раскритиковал вывод американских военнослужащих из Афганистана, назвав решение Белого дома ошибкой. Об этом в среду, 14 июля, он заявил немецкой телерадиокомпании DW.

По его словам, будучи президентом США, он вместе с супругой проводил много времени, общаясь с афганскими женщинами. Теперь Буш выразил обеспокоенность судьбой женщин Афганистана.

«Афганские женщины и девушки будут невыносимо страдать», — сказал он.

Последствия вывода американских войск из страны будут «невероятно плохими», добавил бывший американский лидер.

«Я думаю о переводчиках и людях, которые помогали не только силам США, но и силам НАТО. Похоже, что их просто бросили, чтобы их убили эти очень жестокие люди», — добавил политик.

В настоящее время в Афганистане наблюдается обострение ситуации на фоне вывода американцами военного контингента из страны. Члены движения «Талибан» (запрещено в РФ) смогли захватить несколько населенных пунктов, в том числе на границе с Таджикистаном.

9 июля СМИ сообщили, что боевики взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией. В том числе сообщалось о захвате таможни в городах Ислам-Кала и Торгунди.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва отмечает резкое нарастание напряженности на афгано-таджикской границе, две трети которой взял под контроль «Талибан». Она рассказала о случаях перехода афганских силовиков на таджикскую территорию. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что происходящее на территории Афганистана беспокоит Москву «исключительно с точки зрения возможного «перелива» неприятностей на территорию ее союзников».

Кроме того, 8 июля Лавров указал, что выводом войск из Афганистана США де-факто признали провал своей операции. Он отметил, что Вашингтон, выводя сейчас контингент, и Кабул, не желая формирования переходного правительства с движением «Талибан», еще больше осложняют ситуацию в стране.

4 июля бывший глава британской службы внешней разведки Алекс Янгер рассказал, что уход западных войск из Афганистана станет большой ошибкой, так как это решение может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (запрещена в России) и «Аль-Каида» (запрещена в России).

В апреле президент США Джо Байден заявил, что военное присутствие Соединенных Штатов не поможет создать устойчивое правительство в Афганистане. Как заявил президент Афганистана Ашраф Гани, страна поддерживает решение США о выводе войск. Он также отметил, что афганские силы безопасности и обороны способны «в полной мере защитить свой народ и страну».

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, их ввели в страну при Джордже Буше-младшем. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа.

В стране, как запланировано, останется небольшой контингент — до 1 тыс. человек — для охраны аэропорта Кабула и американского посольства. В ближайшее время их число может снизиться до 650, писали американские СМИ.