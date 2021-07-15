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Российская газета

Появились фото китайского дрона-акулы

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Источник изображения: Hermanus Backpackers /Wikimedia.org

В Сети появились новые фото китайского подводного беспилотного разведчика, выполненного в виде акулы.

Бионический беспроводной дрон снабжен камерами с автоматической настройкой высокого разрешения, он способен погружаться на 150 метров, самостоятельно обходить препятствия и возвращаться на базу. Также предусмотрена возможность установки военного оборудования, пишет Dambiev.

Впервые дрон-акулу продемонстрировали на международной выставке оборонных технологий в Пекине в 2019 году.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Проекты
Робот
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Продюсер технологий
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