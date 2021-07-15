Появились фото китайского дрона-акулы

В Сети появились новые фото китайского подводного беспилотного разведчика, выполненного в виде акулы.

Бионический беспроводной дрон снабжен камерами с автоматической настройкой высокого разрешения, он способен погружаться на 150 метров, самостоятельно обходить препятствия и возвращаться на базу. Также предусмотрена возможность установки военного оборудования, пишет Dambiev.

Впервые дрон-акулу продемонстрировали на международной выставке оборонных технологий в Пекине в 2019 году.

Антон Валагин