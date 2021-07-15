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ТАСС

Головную часть с модулем "Наука" состыковали с пакетом трех ступеней "Протона"

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

Общая сборка завершит предстартовые операции по программе запуска модуля "Наука" к МКС на техническом комплексе площадки № 92

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты состыковали пакет трех ступеней ракеты-носителя "Протон-М" с головной частью в составе многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", головного обтекателя и промежуточного отсека. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"На космодроме Байконур завершены технологические операции по стыковке космической головной части в составе модуля "Наука", головного обтекателя и промежуточного отсека с "пакетом" из трех ступеней ракеты-носителя "Протон-М", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, общая сборка завершит предстартовые операции по программе запуска модуля "Наука" к МКС на техническом комплексе площадки № 92. "По окончании проверок электрических соединений между ракетой-носителем и головным блоком ракета космического назначения будет готова к вывозу на стартовый комплекс", - отметили в Роскосмосе.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.

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Страны
Россия
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Протон-(К)М
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Роскосмос
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Байконур
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