ВМС Пакистана приняли решение о закупке первых трех самолетов БПА Sea Sultan

ЦАМТО, 14 июля. Военно-морские силы Пакистана приняли решение относительно переоборудования в самолеты базовой патрульной авиации первых трех авиалайнеров Embraer Lineage 1000E, которые заменят устаревшие P-3C "Орион".

Как сообщает Defense News, контракт на сумму 190 млн. долл. с итальянской группой Leonardo включает приобретение двух самолетов в дополнение к одному Lineage 1000, уже находящемуся в Пакистане, с последующим проектированием и модификацией трех Lineage 1000 в самолеты БПА с установкой и интеграцией соответствующего пакета оборудования. Переоборудованные машины будут приняты на вооружение в качестве морских патрульных самолетов под обозначением Sea Sultan.

По дополнительному контракту южноафриканская компания Paramount Group выполнит работы по техническому обслуживанию и ремонту самолетов Lineage 1000 перед переоборудованием.

Как сообщил Defense News осведомленный источник, в ноябре 2020 года ВМС Пакистана объявили закрытый тендер с участием Leonardo, Rheinland Air Services и Turkish Aerospace Industries, в котором победила итальянская компания.

Leonardo стала финалистом тендера как претендент, предложивший наилучший вариант модификации Lineage 1000 в самолет БПА. Преимущество предложения группы Leonardo обеспечили, прежде всего, бортовая РЛС SeaSpray, ранее установленная на самолетах RAS-72 "Си Игл" и вертолетах "Си Кинг", а также торпеды итальянского производства, уже установленные на самолетах противолодочной обороны ВМС Пакистана.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВМС Пакистана получили первый авиалайнер Lineage 1000 производства бразильской компании Embraer, предназначенный для переоборудования в самолет базовой патрульной авиации и замены устаревших P-3C "Орион", в мае этого года.

Самолет был замечен 28 мая при взлете из Карачи. Lineage 1000 (строительный номер 19000453) приобретен у авиакомпании China Southern Airlines General Aviation (р.н. B-3203) и на данный момент оборудован как вариант для VIP-перевозок. В целом в ближайшие годы планируется закупить для переоборудования в морскую версию 10 самолетов типа Lineage 1000.