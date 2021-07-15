Ученые технополиса "ЭРА" проведут более 20 научных дискуссий на форуме "Армия-2021"

ЦАМТО, 14 июля. В ходе проведения МВТФ "Армия-2021" на специальной экспозиции Военного инновационного технополиса "ЭРА" в период с 23 по 27 августа запланировано проведение более 20 научных дискуссий с привлечением ученых и представителей ОПК России.

Центральной площадкой обсуждения перспективных для технополиса направлений исследований станет Дискуссионный клуб.

Представители ведущих научных школ обсудят порядок организации и проведения совместных исследований на базе технополиса с участием заинтересованных органов военного управления, организаций Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Программа мероприятий предусматривает рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, искусственный интеллект, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника. Участники обсудят перспективные направления исследований в области нанотехнологий и наноматериалов.

Свое участие в мероприятиях уже подтвердили эксперты Российской академии наук, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Фонда перспективных исследований, МГТУ им. Н.Э.Баумана. Планируется проведение переговоров с такими предприятиями, как АО "Вертолеты России", АО "Корпорация "Московский институт теплотехники", АО "Челябинский радиозавод "Полет".

Как отметили в Военном инновационном технополисе "ЭРА", расширенная научно-деловая программа военного иннограда в рамках форума "Армия-2021" традиционно станет центром притяжения ведущих представителей научных и деловых кругов, инженеров, специалистов и авторитетных экспертов в области обороны. Заявленные мероприятия позволят установить более тесное сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, найти новых партнеров, организовать обмен передовыми знаниями и опытом в интересах технополиса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.