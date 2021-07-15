А зачем тогда разведка или Бонд террорист

Похищения иностранными шпионами открытий блистательных британских университетов и отдельных исследователей представляют не меньшую угрозу для Великобритании, чем терроризм.

Об этом заявил глава службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум. Газета The Guardian утверждает, что в опубликованных выдержках из заявления Кена Маккаллума не упоминаются конкретные страны, но имеются в виду в первую очередь Россия и Китай.

Руководитель MI-5 представит ежегодный доклад об угрозах Соединенному Королевству, в котором указано, что «менее заметные угрозы способны разрушительно влиять на всех жителей». Агентство PA обнародовало некоторые цитаты Маккаллума.

«Мы должны со временем обеспечить такую же осведомленность граждан об угрозах со стороны ряда государств, как это было сделано ранее в случае с терроризмом», — считает он.

«Мы стали свидетелями того, как иностранные шпионы под прикрытием совершили более 10 тыс. попыток установить отношения с обычными жителями Великобритании, чтобы манипулировать ими», — указал Маккаллум.