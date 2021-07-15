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Афганистан: США сбегают... Турция устремляется! (Cumhuriyet, Турция)

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Американские солдаты с флагом в провинции Кунар, Афганистан
Американские солдаты с флагом в провинции Кунар, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo, David Goldman, File

Пока в адрес США сыпятся обвинения в бегстве из Афганистана, колумнист оппозиционной турецкой газеты не верит, что миссия Вашингтона провалилась, ведь как-то не похоже это на американцев. Он выдвигает другу версию, которая, по его мнению, более точно вписывается в представление о сверхдержаве. Но какая роль отведена Турции? Весьма незавидная, считает журналист.

Колумнист оппозиционной газеты "Джумхуриет" Мустафа Балбай (Mustafa Balbay) критикует готовность Турции сохранить военное присутствие в Афганистане.

По его выражению, войти в Афганистан, известный как "болото империй", легко, как может показаться, а выйти не так-то просто.

Сегодня много говорится о том, что США уходят из Афганистана с провалом, но есть и другая сторона медали: США сознательно обеспечили отсутствие сильного центрального правительства в этой стране, которое потребовало бы вывода иностранных сил, и теперь ищут "управляющего", чтобы сохранить эту ситуацию после их ухода.

На фоне этих событий первое место в повестке дня Турции, связанной с этой страной, занимает проблема беженцев, которая может стать очень болезненной, при этом турецкие власти смотрят на все, в том числе и на этот вопрос, с позиции: "Принесет ли это деньги", - негодует автор.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Турция
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