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РИА Новости

Источники назвали сроки проведения консультаций России и США по стратегической безопасности

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Сотрудники полиции перекрыли дорогу на улице в Женеве во время саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Сотрудники полиции перекрыли дорогу на улице в Женеве во время саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Источник изображения: © РИА Новости / Бастьен Галле

ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, РФ выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность, сообщили журналистам источники в делегации РФ, отметив, что об этом заявила российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в среду.

Как рассказали собеседники, было заявлено, что РФ и США начинают "через неделю консультации по стратегической стабильности, на которых обе стороны изложат свое видение предстоящей работы".

Собеседники добавили, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Кибербезопасность
ШОС
Ядерный щит
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