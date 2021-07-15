Атомные подводные лодки Севмаша проходят испытания в море

ЦАМТО, 14 июля. Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов "Ясень-М" и "Борей-А", построенные на Севмаше (входит в ОСК), проходят активную навигацию: сразу несколько кораблей находятся в море для проверки различных систем и механизмов.

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко отметил, что 2021 год на предприятии отмечен насыщенной сдаточной программой. Впервые за последние десятилетия одновременно морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов.

Вопрос строительства и испытаний кораблей обсуждался на недавнем совещании под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В мероприятии на Севмаше приняли участие командование Военно-морским флотом, руководство предприятия, проектно-конструкторских бюро и контрагентских организаций.

"Проведено серьезное совещание, мы дали оценку и тем кораблям, которые находятся в море, и тем, которые еще находятся на стапелях. Обсудили вопросы, связанные с получением боевых кораблей в состав Военно-морского флота. Мы надеемся, что в этом году ВМФ пополнят качественные, надежные атомные подводные лодки, – отметил главком.

Николай Евменов выразил уверенность в том, что напряженная сдаточная программа 2021 года будет выполнена в полном объеме.

В навигации 2021 года задействован весь малый флот Севмаша, а это более 30 морских судов, буксиров и плавсредств.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".