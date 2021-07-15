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ЦАМТО

ВМС Таиланда получат ЗРК ближнего действия

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Фрегат Tachin проекта DW3000
Построенный южнокорейской судостроительной корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) для ВМС Таиланда фрегат Tachin проекта DW3000 на испытаниях. Декабрь 2017 года.
Источник изображения: thaidefense-news.blogsp

ЦАМТО, 14 июля. Командование Военно-морских сил Таиланда заключило с национальной компанией контракт на поставку мобильных зенитных ракетных комплексов ближнего действия.

По информации Asiapacificdefensejournal.com, стоимость закупки составляет 245,89 млн. тайских батов (около 7,68 млн. долл.). Контракт в рамках тендера, объявленного в январе 2021 года, был заключен с национальной компании Datagate Co Limited.

Согласно опубликованному в июне 2021 года на портале закупок ВМС Таиланда сообщению, соглашение предусматривает поставку пяти переносных ЗРК, установленных на шасси транспортных средств с колесной формулой 4х4.

Компания Datagate одержала победу в конкурсе, опередив также принявшую участие в тендере компанию China Vanguard Industry Corporation (CVIC), которая предложила ПЗРК QW-18, ранее принятый на вооружение морской пехоты Таиланда.

В уведомлении о контракте не содержатся данные о системах, которые будут поставлены, а Datagate пока не комментирует свое предложение. По предположениям тайских источников, компания могла предложить решение на базе российских ПЗРК "Игла-С" или "Верба".

Следует также отметить, что в 2015 году совместно с Thales данная компания одержала победу в конкурсе на поставку зенитных ракетных комплексов Сухопутным войскам Таиланда, предложив ЗРК ближнего действия "Старстрик".

Новые системы вооружения, вероятно, будут приняты на вооружение подразделениями из состава командования противовоздушной и береговой обороны ВМС Таиланда (Air and Coastal Defence Command – ACDC). В состав ACDC входят полк береговой обороны и два зенитных ракетных полка, которые размещены на военно-морской базе Саттахип в Сиамском заливе.

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Страны
Китай
Россия
Таиланд
Продукция
Игла ЗРК
Компании
Thales
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