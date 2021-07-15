Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд

ЦАМТО, 14 июля. НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) в инициативном порядке разрабатывает управляемый реактивный снаряд в калибре 122 мм, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор предприятия Александр Смирнов.

По его словам, "наряду с повышением точности стрельбы такой снаряд обеспечивает и увеличение максимальной дальности огневого поражения. Управляемый реактивный снаряд уже прошел цикл стендовых и летных испытаний, подтвердивших работоспособность блока системы управления и составных частей снаряда. Создание малокалиберного управляемого реактивного снаряда позволяет решать задачи поражения целей на качественно новом уровне, при одновременном сокращении материальных ресурсов, используемых при подготовке и выполнении типовых боевых задач".

В интервью "РИА Новости" А.Смирнов отметил, что "тематика "Градов" и "Смерчей" сегодня развивается дальше, и в последние годы в войска поступают новые поколения этих комплексов. Так, в 2014 году мы сдали на вооружение РСЗО "Торнадо-Г" – высокоэффективное и надежное оружие, призванное заменить классический "Град". В 2016 году состоялась сдача на вооружение российской армии РСЗО "Ураган-1М". Система предназначена для поражения площадных целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная техника, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделения артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках; командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры".

Как подчеркнул А.Смирнов, "это первый российский комплекс, который предусматривает пакетное заряжание. На одной платформе можно использовать снаряды калибров 220 мм или 300 мм, а также вести стрельбу не только новыми снарядами, но и всеми типами боеприпасов РСЗО "Смерч" и "Ураган". Все процессы в РСЗО "Ураган-1М" полностью автоматизированы. Максимальная дальность стрельбы системы при использовании калибра 220 мм увеличена до 45 км. Дальнобойный снаряд оснащен головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами".

"В 2017 году на вооружение ВС РФ была принята еще одна новая система – "Торнадо-С". Это преемник РСЗО "Смерч" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Каждому из снарядов этого комплекса можно задать индивидуальные параметры не только по дальности полета, но и по траектории для разведения их по различным целям. Данные полетного задания доводятся до снаряда за счет блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов достигает 120 км", – сообщил "РИА Новости" А.Смирнов.