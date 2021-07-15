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ЦАМТО

Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд

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Торнадо-Г
Модернизированная реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" калибра 122 мм.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 14 июля. НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) в инициативном порядке разрабатывает управляемый реактивный снаряд в калибре 122 мм, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор предприятия Александр Смирнов.

По его словам, "наряду с повышением точности стрельбы такой снаряд обеспечивает и увеличение максимальной дальности огневого поражения. Управляемый реактивный снаряд уже прошел цикл стендовых и летных испытаний, подтвердивших работоспособность блока системы управления и составных частей снаряда. Создание малокалиберного управляемого реактивного снаряда позволяет решать задачи поражения целей на качественно новом уровне, при одновременном сокращении материальных ресурсов, используемых при подготовке и выполнении типовых боевых задач".

В интервью "РИА Новости" А.Смирнов отметил, что "тематика "Градов" и "Смерчей" сегодня развивается дальше, и в последние годы в войска поступают новые поколения этих комплексов. Так, в 2014 году мы сдали на вооружение РСЗО "Торнадо-Г" – высокоэффективное и надежное оружие, призванное заменить классический "Град". В 2016 году состоялась сдача на вооружение российской армии РСЗО "Ураган-1М". Система предназначена для поражения площадных целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная техника, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделения артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках; командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры".

Как подчеркнул А.Смирнов, "это первый российский комплекс, который предусматривает пакетное заряжание. На одной платформе можно использовать снаряды калибров 220 мм или 300 мм, а также вести стрельбу не только новыми снарядами, но и всеми типами боеприпасов РСЗО "Смерч" и "Ураган". Все процессы в РСЗО "Ураган-1М" полностью автоматизированы. Максимальная дальность стрельбы системы при использовании калибра 220 мм увеличена до 45 км. Дальнобойный снаряд оснащен головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами".

"В 2017 году на вооружение ВС РФ была принята еще одна новая система – "Торнадо-С". Это преемник РСЗО "Смерч" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Каждому из снарядов этого комплекса можно задать индивидуальные параметры не только по дальности полета, но и по траектории для разведения их по различным целям. Данные полетного задания доводятся до снаряда за счет блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов достигает 120 км", – сообщил "РИА Новости" А.Смирнов.

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Торнадо-Г
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Сплав НПО
Техмаш НПК
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23 комментария
№1
15.07.2021 06:10
Выходит 40 км для 122 мм,45 для 220 мм и 120 км для 300 мм.
Не плохо , но по современным меркам не то.
Белорусскийкитайский Полонез стреляет на 300 км.227 мм  ER GMLRS на 150 км,да и старые   GMLRS летали в этом калибре на 60 км,LYNX с Экстрои на 150 км.
Печально ,но не лидеры мы теперь.
0
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№2
15.07.2021 06:32
Перспективы наших РСЗО

Тяжелые РСЗО 300 км,122 мм Циклон-Г=70 км
0
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№3
15.07.2021 06:42
РСЗО PULS

Характеристики как у LYNX, но имеет возможность применять 2 ракеты ОТРК Predator Hawk на 300 км.
+1
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№4
15.07.2021 08:30
Имхо, ВТО и РЗСО не надо смешивать. РЗСО это в первую очередь относительно дешевый способ накрыть площадные цели. Пакетами условные Х-15 выстреливать, чтобы накрыть какой-нибудь опорник, это в трубу вылетишь.
Да, какой-нибудь мини-Искандер или же макси-Спайк-НЛОС (с несколькими пусковыми) было бы интересно, но отдельной машиной.
0
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№5
15.07.2021 10:24
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Имхо, ВТО и РЗСО не надо смешивать.
Дешевый? Пошутили? Новые в далеких 2000-х снаряд Смерча стоил 2 мил руб, как Крузак, сейчас новые снаряды(еще не ВТО)по 14 мил.руб.
Учитывая потребность в снарядах для РСЗО не думаю что цена модуля коррекций будет сильно влиять на стоимость.
Ну и о цене.
https://missilery.info/missile/himars Там есть цены на УРС GMLRS ,примерно 120 кило.баксов.
Об эффективности на примеру УАС 152 мм
Цитата, q
Для подавления неподвижной батареи M109 на дальности 16 км тремя батареями 152 мм САУ требуется 902 ОФ снаряда, при использовании УАС «Краснополь» требуется около 9 снарядов
Цена снаряда Краснополь на экспорт в начале 2000 х 35 штук зеленых,то бишь 315 тыс.дол или 9,45 мил.руб.
ОФС
Цитата, q
152-мм 2А65 и 2С19
Осколочно-фугасный з/д ВОФ72 13224,90
Осколочно-фугасный з/п ВОФ58 10787,36
Осколочно-фугасный з/у ВОФ73 9203,03
Осколочно-фугасный з/д ВОФ91 57931,00
Осколочно-фугасный инертный з/д ВОФ72 ИН 12018,46
Осколочно-фугасный инертный з/п ВОФ58 ИН 9582,36
Осколочно-фугасный инертный з/у ВОФ73 ИН 7998,03
902 ОФС  грубо говоря от 8,2 мил до примерно 60 мил.
Выгоды ни какой,а вот кто даст пулять 902 снаряда и опять же ресурс,ну и подвезти 9 как бы проще чем 902(с 10-к груженых Уралов)
0
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№6
15.07.2021 11:42
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Дешевый? Пошутили? Новые в далеких 2000-х снаряд Смерча стоил 2 мил руб, как Крузак, сейчас новые снаряды(еще не ВТО)по 14 мил.руб.

Так то Смерч, там во первых цены нереальные, во вторых, выстрел там  300мм 10м дура, а тут пишут:
НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) в инициативном порядке разрабатывает управляемый реактивный снаряд в калибре 122 мм, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор предприятия Александр Смирнов. - тоесть калибр Града. А там цена, емнип, около 35 т.р. за выстрел. Его выстрелить дешевле, чем хранить и утилизировать.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Для подавления неподвижной батареи M109 на дальности 16 км тремя батареями 152 мм САУ требуется 902 ОФ снаряда, при использовании УАС «Краснополь» требуется около 9 снарядов

Основной вопрос к УАС: "а как вы осуществляете наведение?" Если огонь корректируется в составе РОК, дак и неуправляемые снаряды вполне бодро справляются (см. презентуху Михайловской академии). Если не корректируется, то о каких Краснополях мы тогда говорим?
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№7
15.07.2021 12:01
Цитата, Hazzard сообщ. №6
НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) в инициативном порядке разрабатывает управляемый реактивный снаряд в калибре 122 мм, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор предприятия Александр Смирнов.
опять же из 2000-х.
Цитата, q
122-мм РС к БМ-21
Осколочно-фугасный М-210Ф 6 156,48
Осколочно-фугасный с АР-6 М-21ОФ с АР-6 35 737,67
Зажигательный МЗ-21 7 297,31
Осколочно-фугасный инертный М-210Ф ИН 5 540,84


122-мм РС к 9П138
Осколочно-фугасный 9М28Ф 6121,85
Осколочно-фугасный с АР-6 9М28Ф С АР-6 35703,05
Зажигательный 9М28С  8520,48
Агитационный 9М28Д  7568,79
Осколочно-фугасный инертный 9М28Ф ИН  5509,67
Холостой 9Д158  1864,60

122-мм РС к 9А51
Осколочно-фугасный повышенной мощности 9М53Ф  50774,54
Осколочно-фугасный инертный 9М53Ф ИН  23204,85
Скорей всего новые для Торнадо-Г будут сейчас 150-200 тыс.за штуку.
Цитата, Hazzard сообщ. №6
Если огонь корректируется в составе РОК, дак и неуправляемые снаряды вполне бодро справляются (см. презентуху Михайловской академии).
Ну вот что то в Сирию и в Ливию Красноли мы привезли и активно их юзали там,да и на учениях часто бывает.
0
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№8
15.07.2021 12:05
Еще по УРС
Цитата, q
Система наведения ОУ-122 позволяет автоматически определять местоположение и оптимальную траекторию для 122-мм реактивных снарядов РСЗО. Точное наведение обеспечивается коррекцией данных инерциальной навигационной системы, управляющей снарядом, и сигналами спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Это позволяет повысить точность следования по заданной траектории до 10 метров на всей дальности полета снаряда.

Отсек управления ОУ-122 полностью совместим с различными модификациями 122-мм снарядов РСЗО, такими как «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Град». Устройство устанавливается на штатный взрыватель непосредственно перед боевым применением. Доработка снаряда при этом не требуется. Время подготовки к пуску составляет не более 10 минут. Для ввода координат цели в ОУ-122 применяется аппаратура подготовки и передачи полетного задания.

Что здесь дорого?
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№9
15.07.2021 12:29
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Скорей всего новые для Торнадо-Г будут сейчас 150-200 тыс.за штуку.

Ну вот будет, тогда и посмотрим. Прима не пошла в войска, а все остальные выстрелы даже дешевле, 35 это цена выстрела с радиовзрывателем, а обычные выстрелы 5-6 тысяч рублей. Это кстати о "Что здесь дорого?" - относительно простой радиовзрыватель и уже +700% к цене. А если еще систему управления или паче того систему ГСН ставить, аэродинамические рули и т.д. там и +7000% нефиг махом.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Ну вот что то в Сирию и в Ливию Красноли мы привезли и активно их юзали там,да и на учениях часто бывает.

Всё верно, только юзали их там... иранцы, причём из Д-20:

А от нас, в основном, белый шум и угарная сила шла (про УАС).

З.Ы. И я не против ВТО в принципе, стоит себе пусковая в 20 км от фронта и по наведению с беспилотника пускает по паре-тройке ракет на цель - это очень даже хорошо и вообще красота аля Карабах. Но это не РЗСО.
0
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№10
15.07.2021 12:50
Цитата, Hazzard сообщ. №9
а обычные выстрелы 5-6 тысяч рублей.
Это старые снаряды,Торнадо-Г получает новые, там отделяемая ОФС(на парашюте),КОБЭ дистанционный подрыв ,на некоторых повышенная дальность ,большая масса БЧ.
Так что про старые можно забыть, разве что на Складах да и то почистили здорово.
Цитата, Hazzard сообщ. №9
А от нас, в основном, белый шум и угарная сила шла.
Шла,но Мста-Б у ЧВК светились в Краснополями.
Цитата, Hazzard сообщ. №9
Но это не РЗСО.
А что мешает УРС с РСЗО точно по колоне ,10 м КВО с ОФС/КОБЭ, позволит с одной ПУ вынести роту/батальон на марше.
А простыми не факт что попадут по колоне на дороге.
0
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№11
15.07.2021 13:24
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
Так что про старые можно забыть, разве что на Складах да и то почистили здорово.

Ну ладно пускай в 5 раз дороже будут, 25-30 т.р.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
А что мешает УРС с РСЗО точно по колоне ,10 м КВО с ОФС/КОБЭ, позволит с одной ПУ вынести роту/батальон на марше.
А простыми не факт что попадут по колоне на дороге.

Я писал выше. Ничего не мешает, при условии наведения на цель. А если мы не против впопуасов без ПВО, РЭБ и познаний о элементарной маскировке играем, то вводные будут аля: "визуально наблюдаю пыль на дороге за лесом, слышу шум двигателей, походу батальон к атаке разворачивается" или "вон с того холма из зелёнки по нам херачат, голову поднять не можем".
Далее, мы ведь о 122мм РЗСО дивизионного уровня говорим - а дивизия это до 10 км по фронту и 5–6 км в глубину, никаких колонн в тылу эта РЗСО  и не должна расстреливать, она должна накрывать площадные цели во время обороны/атаки противника.
Вот почему я считаю, что РЗСО должно заниматься своим делом, а ВТошным поражением целей  специализированный РОК из пары машин с пусковыми, ТЗМки, КШУхи наводчицы и грузовика с БПЛА, ну может ещё БТР с охраной. Стоят они себе километрах в 20 за линией фронта, и пускают ракеты постоянно меняя позиции. Красота.
0
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№12
15.07.2021 14:14
Цитата, Hazzard сообщ. №11
Ну ладно пускай в 5 раз дороже будут, 25-30 т.р.
Их не покупают, смысла нет.
Новые ОФС на парашюте накрывают в 10 раз большую площадь.
Цитата, Hazzard сообщ. №11
Ничего не мешает, при условии наведения на цель.
Не поидет, если не подводит память то снаряды ложатся в овал 400-900 м(не помню дальность,поищу), то есть не какой речи об  обстреле колонны быть не может.
Да даже у Смерча на 70 км был разброс 150-300 м от цели.
Цитата, Hazzard сообщ. №11
Далее, мы ведь о 122мм РЗСО дивизионного уровня говорим - а дивизия это до 10 км по фронту и 5–6 км в глубину, никаких колонн в тылу эта РЗСО  и не должна расстреливать, она должна накрывать площадные цели во время обороны/атаки противника.
Как бы возможности РСЗО подросли, сейчас уже 40 км, в перспективе 70 км.
Ну и давайте будем честными, война с НАТО в стиле как хотел СССР ,маловероятно,а вот всякий там Грузии,ЛДНР и им подобные вполне возможны, а тут действия БТГ и т.д.
Тут как раз УРС РСЗО вполне укладываются , скажем не надо как в СССР Точку иметь в МСД,а вполне можно и Градом на такую дальность и с лучшей точностью.
А то что о чем вы пишите, его место заимет Гермес-Клевок,там уж точечное поражение целей.
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№13
15.07.2021 14:57
Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
Их не покупают, смысла нет.
Новые ОФС на парашюте накрывают в 10 раз большую площадь.

Ну так что, без парашюта 20 т.р., с парашютом 200 т.р. штоль? "Золотой парашют" прям)))

Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
Не поидет, если не подводит память то снаряды ложатся в овал 400-900 м(не помню дальность,поищу), то есть не какой речи об  обстреле колонны быть не может.

Как не может? А что за колонна такая?

Если не совсем "в молоко", то как минимум подавит. Уже хорошо, можно её брать тёпленькой. А в нормали, что-то уничтожит, что-то повредит, что-то подавит. Доразведать - и снова вломить, а по особо ценным/устойчивым целям одиночными вто отработать.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
а вот всякий там Грузии,ЛДНР и им подобные вполне возможны, а тут действия БТГ и т.д.

Например, под Зеленопольем, украинскую БТГшку состоящую из батальона 79-й воздушно-десантной бригады и отдельного батальона из состава 24-й механизированной бригады, за три минуты из строя вывели Градами. И никакого ВТО и авиации. Если результат дают НУРы, то зачем платить больше? Война должна быть экономной. Американцы вон тоже на каждую Тойчанку по Хеллфайеру тратили, а щас вопрошают ну и куда мы дели 2 триллиона?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №12

А то что о чем вы пишите, его место заимет Гермес-Клевок,там уж точечное поражение целей.

Ну вот. А РЗСО точечность зачем?
+1
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№14
15.07.2021 15:49
Цитата, Hazzard сообщ. №13
Ну так что, без парашюта 20 т.р., с парашютом 200 т.р. штоль? "Золотой парашют" прям)))
Ну как бы даже здесь уже паритет ,условно за 200 в 10 раз эфктивнее.
Допустим ситуация требует работы дивизиона Града,18 ед*40=720.
В нашем случае с новым ОФС,будет достаточно всего 2 машин.
То есть меньше техники, меньше людей ,больше шанс доехать до точи пуска и т.д.
Если это УРС,то возможно и вовсе машины хватит.
Цитата, Hazzard сообщ. №13
Как не может? А что за колонна такая?
Протяженность устраивает, но где ширина колонны?
Кто сказал что она будет идти мордой на ПУ Град?При чем с КВО Града.
Цитата, Hazzard сообщ. №13
Например, под Зеленопольем, украинскую БТГшку состоящую из батальона 79-й воздушно-десантной бригады и отдельного батальона из состава 24-й механизированной бригады, за три минуты из строя вывели Градами. И никакого ВТО и авиации.
Под Зеленополья стояли на месте,при том вы не знаете какими РС работали.
Ну и говоря за точность РСЗО, можно вспомнить Крамоторск и Мариуполь когда снаряды летели не точно.
Цитата, Hazzard сообщ. №13
А РЗСО точечность зачем?
Уже объяснил выше.
Достаточно будет меньшего числа ракет для поражения той же цели.
Ну и как бы  цена Гермеса/Клевок будет на раз в 20-30 повыше чем снаряда РСЗО.
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№15
15.07.2021 15:58
Цитата, Сергей-82 сообщ. №14
Уже объяснил выше.
Достаточно будет меньшего числа ракет для поражения той же цели.
Ну и как бы  цена Гермеса/Клевок будет на раз в 20-30 повыше чем снаряда РСЗО.
Да ниша для 15 км по точности так себе.
С 15 км легче накрыть площадно и дешево.
А вот точечно это либо калибр повыше и по дальше (когда п*па пришла внезапно).
Или уже легче в дот птур из бмп термобарический загнать. Быстро, надежно и под рукой у всех.
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№16
15.07.2021 16:04
О расходе

https://docplayer.ru/69542742-Kafedra-sredstv-porazheniya-i-boepripasov.html
ст.13 расход снарядов с отделяемой БЧ в 3-5 раз ниже чем с обычной,при том и тот и другой это новые снаряды  ,а не старые.
На странице 14 о цене снарядов.На стр.15 о цене залпа.

Цитата, q
Корректируемыеснарядыобеспечиваютснижениерасходовв2,5...3разаистоимостизалпав2...2,5разапосравнениюснеуправляемымиреактивнымиснарядами
Цитата, q
Снарядысинерциальнойсистемойуправленияобеспечиваютснижениерасходовприпораженииротыв3...4раза,взвода-в10...50разипо«одиночной»цели-в12...100разпосравнениюснеуправляемымиреактивнымиснарядами.Стоимостьзалповприпораженииротыснарядамисинерциальнойсистемойуправленияв2,4...3разабольше,взвода-в1,25...4разаменьше,по«одиночной»цели-в1,6...8разменьшепосравнениюснеуправляемымиреактивнымиснарядами.Дляэффективногоиспользованияснарядовсинерциальнойсистемойуправлениянеобходимыкоординатыкаждойодиночнойцели.Можнопоказать,чтострельбапоплощадиувеличиваетрасходвысокоточныхснарядовв3...17развзависимостиотразмеровобъекта
Для работы по площади НУРС, если координаты известны то УРС.
0
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№17
15.07.2021 16:10
Цитата, Grey_wolf сообщ. №15
Да ниша для 15 км по точности так себе.
С 15 км легче накрыть площадно и дешево.
Смотрите презентацию, если известны координаты то цена вопроса порой в 100 раз ниже.
0
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№18
15.07.2021 16:15
Источник думаю все таки кошерный
Кафедра средств поражения и боеприпасов.Презентация на тему:ОЦЕНКА МОГУЩЕСТВА ДЕЙСТВИЯ РЕАКТИВНЫХ СНАРЯДОВ
Автор, руководитель занятия –кандидат технических наук, Профессор, профессор АВНЧубасов В.А.
Цитата, q
Чубасов Владимир Александрович – про-фессор кафедры артиллерийского вооружения и ПТРК Михайловской военной артиллерийской академии, кандидат военных наук, профессор (г. Санкт-Петербург)
0
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№19
15.07.2021 19:36
Цитата, Сергей-82 сообщ. №14
Ну как бы даже здесь уже паритет ,условно за 200 в 10 раз эфктивнее.

Но с чего цена вдруг 200 стала для НУР? Из-за парашюта?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №14
ППротяженность устраивает, но где ширина колонны?
Кто сказал что она будет идти мордой на ПУ Град?При чем с КВО Града.

Так колонна-то одна, а Градов-то много. Эллипсы ведь друг друга и перекрывать могут.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №14
Под Зеленополья стояли на месте,при том вы не знаете какими РС работали.

Ну украинцы утверждают что именно на марше накрыли в поле (что косвенно подтверждается количеством потерь). А Град-не Град, тут Бритва Оккама. Все говорят Град, за неимением обратных данных будем считать Град.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №14

Ну и говоря за точность РСЗО, можно вспомнить Крамоторск и Мариуполь когда снаряды летели не точно.

По Волновахе помню промазали, ну дак промахи и из ВТО бывают. А в Краматорске и Мариуполе что было?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №14

Уже объяснил выше.
Достаточно будет меньшего числа ракет для поражения той же цели.
Ну и как бы  цена Гермеса/Клевок будет на раз в 20-30 повыше чем снаряда РСЗО.

Тут управляемая ракета, там управляемая ракета. Если убрать за скобки гиперзвук, за счёт чего вдруг на РЗСО эта ракета будет дешевле?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №18

https://docplayer.ru/69542742-Kafedra-sredstv-porazheniya-i-boepripasov.html

Не открывается.
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№20
15.07.2021 19:44
Цитата, Hazzard сообщ. №19
Но с чего цена вдруг 200 стала для НУР? Из-за парашюта?
Я же написал то условно,взял снаряд с ар-6 который в 2005 стоил 35 ,набросил раза в 3 на рост цен+парашют+другая бч и топливо на дальность.
Цитата, Hazzard сообщ. №19
Так колонна-то одна, а Градов-то много. Эллипсы ведь друг друга и перекрывать могут.
Будут,так вот когда УРС не надо много Градов,хватит 1-2.
Цитата, Hazzard сообщ. №19
. А в Краматорске
Попытка ударом Смерча по аэродрому и штабу ВСУ,накрыло то и то + город.
Цитата, Hazzard сообщ. №19
Если убрать за скобки гиперзвук, за счёт чего вдруг на РЗСО эта ракета будет дешевле?
Цену Химерс я выше привел,цена ПТУР тоже известна.
Вопрос откуда разница?
Цитата, Hazzard сообщ. №19
Не открывается.
Ну главное я процитировал ,как и  то кто писал,попробую фото  сделать.
0
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№21
15.07.2021 19:53
Не знаю, у меня открывается через Оперу. У вас какой браузер или пойсковик? Может попробуйте через другой, или через ВПН или Тор.
0
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№22
15.07.2021 20:17
Цитата, Сергей-82 сообщ. №20

Будут,так вот когда УРС не надо много Градов,хватит 1-2.

По кругу ходим. Без понимания:
а). Более менее релевантной цены НУР и УРС
б). Принципов работы РОК при использовании НУР и УРС.
в). Конкретики по дальности, площади цели и т.д.
..мы ни к чему не придём. Воду можно бесконечно переливать и вводные друг другу подкидывать.  
В реальности, думаю, НУР ещё долго будет по инерции на вооружении, а там уже Клевок пойдёт в войска и необходимость в УР РЗСО отпадёт сама собой.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №21
Не знаю, у меня открывается через Оперу. У вас какой браузер или пойсковик? Может попробуйте через другой, или через ВПН или Тор.

Британский ВПН открывает)))
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№23
15.07.2021 20:23
Ну я процитировал что професор военной академии  пишет
Цитата, Сергей-82 сообщ. №16
Снаряды с инерциальной системой управления обеспечивают снижение расходов при поражении роты в 3...4 раза,в звода-в 10...50 раз и по«одиночной»цели-в 12...100 раз по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами.Стоимость залпов при
поражении роты снарядами с инерциальной системой управления в 2,4...3 раза больше,взвода-в1,25...4 раза меньше,по«одиночной»цели-в1,6...8 разменьше по сравнениюс неуправляемыми реактивными снарядами.Для эффективного использования снарядов с инерциальной системой управления необходимы координаты каждой одиночнойц ели.Можнопоказать,что стрельба поплощади увеличивает расход высокоточных снарядов в 3...17 раз в зависимости от размеров объекта
Если координаты есть,то то лучше УРС, если примерно где то там на поле под тем Мухосранском то лучше НУРС.
Надо и то и то,Клевок-Гермес не конкурент РСЗО,им все таки одиночную бтт долбить,или КП.
Где то на ОТвге срач был по поводу НУРС и УРС,надо посмотреть,доводы у обоих сторон были.
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