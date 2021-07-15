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Известия.ru

В Азербайджане сообщили о ранении военного на границе с Арменией

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Военнослужащий ВС Азербайджана
Военнослужащий ВС Азербайджана.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Куденко

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана получил ранение на границе с Арменией в результате обстрела с армянской стороны. Об этом 14 июля заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Обстрел произошло утром в среду. В ведомстве утверждают, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахичеванской автономной республики на армяно-азербайджанской границе.

«В результате был ранен военнослужащий азербайджанской армии <…>. Раненому была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

В минобороны Азербайджана отметили, что «ответным огнем противник был подавлен».

Ранее в этот день в минобороны Армении заявили о гибели своего военнослужащего в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В министерстве также осудили провокацию Азербайджана и предупредили сторону об ответных действиях.

Подобный случай произошел 6 июля. Тогда сообщалось, что военнослужащий ВС Азербайджана был ранен в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе в результате обстрела с армянской стороны.


В ноябре прошлого года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с президентом России Владимиром Путиным и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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