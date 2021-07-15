Экипажи воздушных ракетоносцев отработали полеты строем на малых дистанциях

В Калужской области прошли плановые полёты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационной технике в строю на малых дистанциях.

В ходе выполнения полётного задания особое внимание уделялось выполнению лётным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течение одной лётной смены было задействовано 6 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.