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Российская газета

Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Сразу несколько построенных на Севмаше новых атомных подлодок вышли в море для проверки систем и механизмов, сообщила пресс-служба предприятия.

- Пожалуй, впервые за последние десятилетия одновременно проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. Некоторые АПЛ впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов, - отметил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.

В активной навигации 2021 года задействован весь малый флот предприятия: более 30 морских судов, буксиров и других плавсредств.

Ранее сообщалось о первом выходе в море атомной подлодки специального назначения "Белгород", начале ходовых испытаний многоцелевой АПЛ "Новосибирск" и завершении первого этапа ЗХИ стратегического подводного ракетоносца "Князь Олег".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Новосибирск АПЛ
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
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