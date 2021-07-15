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ЦАМТО

Офицеров ЦВО перевооружили на современные пистолеты "Грач"

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Пистолет Ярыгина "Грач"
Пистолет Ярыгина "Грач".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 14 июля. Офицеров штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Самаре, перевооружили на 9-мм пистолеты Ярыгина (ПЯ) "Грач", которые пришли на смену пистолетам Макарова (ПМ), принятым на вооружение в 1951 году.

В пистолете Ярыгина используется 9-мм бронебойный патрон, способный пробивать броню 1 и 2 класса, емкость магазина составляет 18 патронов, что в 2 раза больше, чем у ПМ. У пистолета высокая кучность стрельбы, начальная скорость полета пули и, соответственно, убойная сила.

Также пистолет имеет планку для крепления подствольного тактического фонаря с лазерным целеуказателем и предохранитель двустороннего действия, который позволяет приводить пистолет в боевое положение обеими руками, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МР-443
Компании
Минoбороны РФ
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