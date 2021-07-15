ВМС Индии получили десятый самолет БПА P-8I "Нептун"

ЦАМТО, 14 июля. Компания Boeing 13 июля объявила о поставке ВМС Индии 10-го самолета БПА P-8I "Нептун" (индийская версия американского P-8A "Посейдон") в рамках подписанного в 2016 году контракта.

Самолеты предназначены для сбора информации, наблюдения и разведки на море, противолодочной борьбы, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также выполнения гуманитарных миссий.

Как сообщал ЦАМТО, базовый контракт стоимостью около 2,1 млрд. долл., предусматривающий поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" (индийское обозначение американского P-8A "Посейдон") и вспомогательного оборудования, правительство Индии подписало в январе 2009 года. Индия стала первым зарубежным заказчиком самолета. К настоящему времени все 8 P-8I первой партии поставлены, самолеты базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду) и применяются с 2013 года.

В июле 2016 года был подписан новый контракт стоимостью 1,1 млрд. долл., предусматривающий поставку четырех дополнительных P-8I "Нептун". Первый из этих самолетов приземлился на базе "Ханза" ВМС Индии 18 ноября 2020 года.

На текущий момент общий налет индийских P-8I превысил 30 тыс. летных часов.

В апреле 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 6 самолетов базовой патрульной авиации P-8I "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 2,42 млрд. долл.

По информации Boeing, в настоящее время она завершает строительство Центра поддержки обучения и обработки данных на базе "Раджали" и вспомогательного центра в Военно-морском институте авиационных технологий (Кочи) в рамках подписанного в 2019 году контракта на обучение и поддержку. Подготовка на территории Индии позволит экипажам ВМС страны повышать навыки выполнения полетов в более короткие сроки и сократить время обучения.