"Ростех" сообщил о поставке в Индию двигателей для самолета HJT-36

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) поставила индийской корпорации HAL два двигателя АЛ-55И с увеличенным ресурсом, сообщили в "Ростехе".

"Создание учебно-тренировочного самолета HJT-36 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, который должен подтвердить соответствие самолета HJT-36 требованиям индийских военно-воздушных сил. Силовые установки с повышенным ресурсом будут использоваться для завершения данного этапа", - сказал заместитель гендиректора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, чьи слова привели в "Ростехе"

По его словам, двигатели уже отгружены корпорации HAL.

"В планах также работы по увеличению ресурсных показателей для 16-ти двигателей АЛ-55И, уже поставленных корпорации HAL ранее. Кроме того, уже проведена значительная работа по организации лицензионного производства двигателей АЛ-55И на предприятиях корпорации HAL", - заявил Шмотин