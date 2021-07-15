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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил о поставке в Индию двигателей для самолета HJT-36

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АЛ-55И
Российский многофункциональный турбореактивный двигатель АЛ-55И Источник: http://www.uk-odk.ru/.

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) поставила индийской корпорации HAL два двигателя АЛ-55И с увеличенным ресурсом, сообщили в "Ростехе".

"Создание учебно-тренировочного самолета HJT-36 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, который должен подтвердить соответствие самолета HJT-36 требованиям индийских военно-воздушных сил. Силовые установки с повышенным ресурсом будут использоваться для завершения данного этапа", - сказал заместитель гендиректора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, чьи слова привели в "Ростехе"

По его словам, двигатели уже отгружены корпорации HAL.

"В планах также работы по увеличению ресурсных показателей для 16-ти двигателей АЛ-55И, уже поставленных корпорации HAL ранее. Кроме того, уже проведена значительная работа по организации лицензионного производства двигателей АЛ-55И на предприятиях корпорации HAL", - заявил Шмотин

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АЛ-55
АЛ-55И
Компании
HAL
ОДК УК
Ростех
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