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ТАСС

Россия поставила Индии авиадвигатели для учебно-тренировочного самолета

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HJT-36
Учебно-тренировочный самолет индийских ВВС HJT-36. Фото: www.acig.org.

Как отметили в пресс-службе Ростеха, Объединенная двигателестроительная корпорация провела работы по увеличению ресурсных показателей двух двигателей, которые наработали на стендах более 5 000 часов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха поставила индийской корпорации HAL два двигателя АЛ-55И для завершающей стадии сертификационных испытаний индийского самолета HJT-36. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

Как отметили в госкорпорации, ОДК провела работы по увеличению ресурсных показателей двух двигателей, которые наработали на стендах более 5 000 часов. На приемо-сдаточных испытаниях присутствовали представители заказчика.

"В планах также работы по увеличению ресурсных показателей для 16 двигателей АЛ-55И, уже поставленных корпорации HAL ранее. Кроме того, уже проведена значительная работа по организации лицензионного производства двигателей АЛ-55И на предприятиях корпорации HAL", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ОДК Юрия Шмотина.

АЛ-55И - двухконтурный турбореактивный двигатель. Разработан по заказу индийской корпорации HAL для учебно-тренировочных самолетов HJT-36. Двигатель отличается модульной конструкцией, обеспечивающей высокую технологичность и низкую стоимость эксплуатации. Современная цифровая система управления отвечает за безопасность пилотирования и удобство техобслуживания.

В феврале этого года в рамках международной авиационно-космической выставки Aero India двигатель успешно поднял в воздух индийский учебно-тренировочный самолет HJT-36 во время показательных полетов.

Двигатель АЛ-55И будет представлен на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации на выставке МАКС-2021, которая пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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