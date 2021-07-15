Несколько построенных на "Севмаше" атомных подлодок вышли на испытания в море

Впервые за последние десятилетия испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов, уточнили на предприятии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море, говорится в сообщении АО ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), распространенном в среду.

"Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов "Ясень-М" и "Борей-А", построенные на "Севмаше", проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море", - говорится в сообщении.

Как уточнили на предприятии, впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. "Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов", - отмечается в сообщении.

В начале июля источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что атомная подводная лодка "Новосибирск" проекта 885М "Ясень-М" впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. Также источник сообщал ТАСС, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") впервые вышел в море на испытания 30 мая, в середине июня он вернулся на базу.