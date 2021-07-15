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ТАСС

Нахимовцев обучат пользоваться морскими дронами в рамках нового образовательного проекта

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Нахимовское военно-морское училище
Нахимовское военно-морское училище.
Источник изображения: http://www.tetis-pro.ru/

Нейронная сеть сможет распознавать мусор при очистке водоемов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центр технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого совместно с Нахимовским военно-морским училищем разработал образовательный проект, по результатам которого воспитанники училища смогут пользоваться катерами-беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС директор центра Алексей Майстро.

"Мы разработали учебно-методический комплекс для внедрения азов робототехники в образовательный процесс нахимовцев, разработали методичку к нему, причем это не просто обучение робототехнике и математике, но также решение прикладных задач, таких как построение трехмерной карты глубин, поиск источников загрязненности, и даже работа с подводным манипулятором", - заявил он.

По его словам, участники смогут обучить нейронную сеть распознавать мусор при очистке водоемов. "Они уже получили данное оборудование и на форуме "Армия-2021" мы проведем соревнование по робототехническому многоборью", - сказал Майстро.

Как отметил директор Центра технологических проектов, обучение пройдет на новейшем роботизированном судне "КиберБоат-330", которое разработали ученые Политеха.

Ранее сообщалось, что в России разработали новый автономный катер-беспилотник для борьбы с браконьерством. "КиберБоат-330" может работать автономно, прямая связь с оператором не нужна. Небольшой вес и малые габариты позволяют перевозить платформу на прицепе за микроавтобусом.

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