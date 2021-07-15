Защищенную радиосеть протяженностью более 500 км развернули связисты ЦВО

Военные связисты общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, в рамках проверки боевой готовности при помощи новейших комплексов связи обеспечили скрытое управление войсками на расстояние более 500 км между соединениями, расположенными в Новосибирской области и Алтайском крае.

В ходе учения военнослужащие совершили марш на технике в назначенный район для установления защищенного канала связи. С помощью радиорелейных станций Р-419 Л1 и Р-431 АМ военные связисты в кратчайший срок развернули сеть ретрансляторов, обеспечив непрерывный радиообмен между пунктами управления двух регионов Сибири на расстояние более 500 км. Все задачи были выполнены при воздействии радиопомех со стороны условного противника.

Кроме того, военнослужащими были выполнены задачи по ведению наземной и воздушной разведки, отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп противника.