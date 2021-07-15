Войти
Военно-промышленный курьер

Не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна» прибудет в Уссурийск

987
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Не имеющий аналогов в мире комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье «Инфауна» представят специалисты РЭБ жителям и гостям города Уссурийска. Мероприятие пройдет на главной демонстрационной площадке «Барановский» в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2021».

Также, в ходе форума будут продемонстрированы возможности наземной и воздушной техники, а также изделий промышленных предприятий и организаций Приморского края. Кроме того, пройдут показательные выступления военнослужащих инженерных войск; войск РЭБ, связи, РХБ защиты; вертолетов армейской авиации, танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии.

Как сообщалось ранее, в ходе форума широкой общественности военнослужащими будет представлено свыше 100 образцов современной техники стоящей на вооружении общевойсковой армии. Мероприятие пройдет с 26 по 28 августа 2021 года на восьми демонстрационных площадках развернутых военнослужащими объединения в пяти населенных пунктах Приморского и Хабаровского краев.

Российский батальонный комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы «Инфауна» предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео- и лазерными системами наведения. Данный комплекс не имеет аналогов во всем мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Инфауна
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
01.09.2020
Российские снайперы установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020
30.06.2015
«Созвездие» представило средства связи и управления на 5 площадках выставки «Армия-2015»
11.06.2015
На форуме «Армия-2015» «ОПК» представит более 100 образцов новой военной техники
11.06.2015
ОПК представит более 100 военных разработок на форуме "Армия-2015"
15.08.2013
Танковый биатлон: спорт, подготовка и престиж армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 20:33
  • 21
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 15.07 20:23
  • 23
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 15.07 20:22
  • 39
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 15.07 19:45
  • 15
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 15.07 18:57
  • 850
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.07 18:27
  • 171
Есть ли будущее у танков?
  • 15.07 17:09
  • 2
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
  • 15.07 12:18
  • 6
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 15.07 09:13
  • 1
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
  • 15.07 09:11
  • 1
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 15.07 06:38
  • 18
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 15.07 06:15
  • 2
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 15.07 03:29
  • 3
Инновационный комплекс мирового уровня появится в Москве уже в ближайшие годы
  • 15.07 02:01
  • 11
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 15.07 01:57
  • 45
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна