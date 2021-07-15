Не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна» прибудет в Уссурийск

Не имеющий аналогов в мире комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье «Инфауна» представят специалисты РЭБ жителям и гостям города Уссурийска. Мероприятие пройдет на главной демонстрационной площадке «Барановский» в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2021».

Также, в ходе форума будут продемонстрированы возможности наземной и воздушной техники, а также изделий промышленных предприятий и организаций Приморского края. Кроме того, пройдут показательные выступления военнослужащих инженерных войск; войск РЭБ, связи, РХБ защиты; вертолетов армейской авиации, танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии.

Как сообщалось ранее, в ходе форума широкой общественности военнослужащими будет представлено свыше 100 образцов современной техники стоящей на вооружении общевойсковой армии. Мероприятие пройдет с 26 по 28 августа 2021 года на восьми демонстрационных площадках развернутых военнослужащими объединения в пяти населенных пунктах Приморского и Хабаровского краев.

Российский батальонный комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы «Инфауна» предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео- и лазерными системами наведения. Данный комплекс не имеет аналогов во всем мире.