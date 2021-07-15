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«Малыши» помогут уничтожить противника ночью

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Источник изображения: vpk-news.ru

Партия новейших ночных прицелов «Малыш» поступила на вооружение в мотострелковое соединение Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО).

Ночные прицелы «Малыш» относятся к прицелам поколения 2+. Они предназначены для наблюдения за полем боя и ведения прицельной стрельбы в условиях плохой видимости. 

Прицелы «Малыш» имеют ряд значительных преимуществ перед техникой предыдущего поколения. Конструктивной особенностью приборов является модульная схема, которая позволила использовать его с широкой номенклатурой стрелкового оружия. 

В конструкции прицела предусмотрены шкалы боковых поправок, дальномерная сетка, механизмы выверки, регулировка яркости и автоматическая защита от засветки. Прицел монтируется на стандартное для российского стрелкового оружия крепление с боковой планкой, в том числе на новейшие автоматы Калашникова АК-12.

Прицелы «Малыш» поступили в войска ВВО в соответствии с планом первооружения мотострелковых соединений ВВО на современные средства вооружения.

До конца 2021 года новейшими прицелами планируется вооружить еще ряд мотострелковых подразделений Амурского общевойскового объединения ВВО.

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