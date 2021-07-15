Необитаемый робототехнический комплекс Whistle ставит вопросы.

Представленный в июне 2021 года на выставке MILEX-2021 в Минске белорусской государственной сбытовой компанией «Белспецвнештехника» боевой робототехнический комплекс Whistle (по западной военной терминологии беспилотное наземное транспортное средство, Unmaned Ground Combat Vehicle, UGCV) вызвал ряд вопросов у западных экспертов.

С 1995 года «Белспецвнештехника» продает продукцию военного назначения белорусской промышленности за рубежом. Это происходит довольно успешно, примером может служить РСЗО «Полонез», поставляемая в Азербайджан. Поэтому неудивительно, что на MILEX-2021, считающийся важной домашней выставкой, РК Whistle («Свисток») стал экспонатом в соответствии с международной тенденцией. Тем не менее, западные специалисты рассматривают «Свисток» скорее как концепцию, но не готовую боевую машину.

По данным производителя, робототехнический комплекс Whistle имеет длину 2,5 м, ширину 1,4 м и высоту 1,8 м. Вероятно, высокий центр тяжести. Транспортное средство массой 2200 кг оснащено гибридным приводом, который позволяет развивать максимальную скорость в 5 км/ч. Запас хода менее 30 км. Поскольку "Свисток" достаточно легкий, предполагается, что РК бронирован только частично, что в сочетании с высоким силуэтом и низкой подвижностью «не очень полезно» для современного поля боя.

Белорусский робототехнический комплекс Whistle

Однозначно, вызывает вопрос устаревшее вооружение комплекса. Whistle оснащен объемистой башней, в которой размещены 18 сочлененных 57 мм направляющих для 55 мм неуправляемых ракет С-5 «Скворец». Эти НУР появились в СССР в начале 1950-х годов. Ракета экспортировалась по всему миру и стала известна, благодаря авиационному пусковому контейнеру УБ-16-57. Считается, что С-5 устарел не только в своей первоначальной роли недорогого боевого оружия, но и в качестве импровизированной системы залпового огня, применявшейся в многочисленных гражданских войнах. Дальность стрельбы с земли еще более ограничена, чем с воздуха, не говоря уже о точности. Оригинальная ракета С-5 не производится в России уже десятилетиями, хотя модернизированная и более мощная С-5У находится в производстве с 2019 года.

На башне также установлена ​​сенсорная станция «Чиж-Д», состоящая из камеры дневного видения, тепловизора и лазерного дальномера. Робототехнический комплекс управляется с наземной станции, которая позволяет контролировать несколько транспортных средств. Эксперты с особой осторожностью рассматривают заявление производителя о том, что "Свисток" имеет эффективную дальность передачи данных телеметрии в 2000 м, даже в городской местности. Опыт применения гораздо более совершенного российского РК «Урана-9» показал, что реальная дальность передачи данных в населенных пунктах обычно составляет всего несколько сотен метров.

Тем не менее, признается интересным то, что "Белспецвнештехник" четко видит потенциал в области необитаемых робототехнических комплексов. Возможности увеличения боевой эффективности в рамках текущей конфигурации вооружения сильно ограничены. Представляется возможной интеграция УР типа С-5Кор. Однако гораздо более вероятно, что Whistle послужит исследованиям и предоставит белорусской промышленности возможность опробовать концепции и накопить опыт.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de