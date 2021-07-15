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ТАСС

Военные ЮВО победили в соревнованиях среди сил спецназа России и стран СНГ

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(c) Пресс-служба Южного военного округа
(c) Пресс-служба Южного военного округа.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Всего в конкурсе приняли участие более 500 военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Бойцы спецназа Южного военного округа (ЮВО) из Кабардино-Балкарии стали лучшими на конкурсе среди сил специального назначения, в котором приняли участие 26 команд из России и стран СНГ, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Церемония закрытия конкурса прошла в Краснодарском крае, где проходили соревнования. "Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Кабардино-Балкарии, стали лучшими на конкурсе по полевой выучке среди разведывательных групп специального назначения "Зеленая тропа", который проходил в Краснодарском крае с участием зарубежных команд из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Бойцы соревновались в действии разведгрупп при перемещении на большие расстояния, десантировании из вертолета, преодолении водных преград и других дисциплинах. "Также была проверена подготовка военнослужащих по военной топографии, инженерной и медицинской подготовке, знаниям вооружения и военной техники иностранных армий", - сообщили в пресс-службе округа.

Конкурс "Зеленая тропа" проходил на полигоне Молькино. Всего в нем приняли участие более 500 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а также группы спецназа от вооруженных сил Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

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