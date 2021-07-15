Источник сообщил о переносе старта «Союза» из-за неготовности спутников OneWeb

Запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, запланированный на 5 августа, отложили минимум на неделю из-за неготовности аппаратов. Об этом в среду, 14 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасти.

По словам одного из собеседников агентства, старт предварительно перенесли на 13 августа, но эта дата зависит от того, как быстро будут решены проблемы.

Еще один источник рассказал, что для запуска 5 августа 34 спутника OneWeb необходимо было доставить на космодром 13 июля, однако этого не произошло. Он также подтвердил сдвиг старта минимум на неделю.

Ранее, 1 июля, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с 36 спутниками связи OneWeb. В этот же день стало известно, что все аппараты выведены на орбиты.

На следующий день британская компания OneWeb сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года.

В конце мая сообщалось, что «Роскосмос» планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд.