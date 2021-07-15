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Российская газета

Российские инспекторы посетят военный объект в Словении

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Российские инспекторы посетят 15 июля военный объект в Словении для проверки развернутых там сил и средств. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, визит пройдет в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Цель - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники, пишет РИА Новости.

Рыжков уточнил, что инспекторы побывают на объекте в месте его обычного расположения мирного времени. Командование предоставит информацию о личном составе объекта, вооружении и технике.

Напомним, что Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах между странами ОБСЕ. Страна-участница имеет право проводить инспекции на территории любого другого гоcударcтва-учаcтника.

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Ядерный щит
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