Военная прививка: на учениях развернут мобильные пункты вакцинации

Минобороны развернет пункты вакцинации личного состава не только на стационарных объектах, но и во время учений. Прямо в полевых лагерях будут нести дежурство специальные медицинские автомобили повышенной проходимости. В них будут оборудованы места для врачебного осмотра, проведения прививок, а также для безопасного хранения вакцин. Первые такие пункты уже развернуты на учениях «Запад-2021». По словам экспертов, военные технологии в этой сфере смогут применяться и для вакцинации гражданских, например, в удаленных населенных пунктах.

Минобороны развернет пункты вакцинации личного состава не только на стационарных объектах, но и во время учений. Прямо в полевых лагерях будут нести дежурство специальные медицинские автомобили повышенной проходимости. В них будут оборудованы места для врачебного осмотра, проведения прививок, а также для безопасного хранения вакцин. Первые такие пункты уже развернуты на учениях «Запад-2021». По словам экспертов, военные технологии в этой сфере смогут применяться и для вакцинации гражданских, например, в удаленных населенных пунктах.

Доступный укол

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, эксперимент по вакцинации военнослужащих во время учений пройдет в рамках стратегических маневров «Запад-2021». Полевые пункты вакцинации организованы на базе санитарных автомобилей АС-4350, построенных на шасси КАМАЗа. В кунге (Кузов Универсальный Нулевого (Нормального) Габарита) будет место для осмотра пациентов и медицинских манипуляций, а также хранилище-холодильники медицинских препаратов и доз вакцин.

По словам источников, на базе мобильных пунктов возможна как первичная вакцинация, так и ревакцинация личного состава. Если эксперимент пройдет успешно, в дальнейшем специально оборудованные медицинские автомобили передадут и другим военным округам.

22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что основная часть военнослужащих вооруженных сил получила прививку от коронавируса. По его словам, вакцинировано более 900 тыс. военнослужащих, в том числе личный состав Сил специальных операций, ВМФ, ВДВ, частей постоянной готовности. Министр отметил, что единственная категория военнослужащих, по которой продолжается вакцинация — новобранцы весеннего призыва.

В ходе намеченных на осень маневров основная часть доз прививок пойдет на ревакцинацию тех, кто были вакцинированы в начале года, уточнили источники.

Военный подход к организации оказания медицинской помощи может стать решающим фактором, способным переломить тенденцию увеличения заболеваемости, полагает военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

— В дальнейшем такие машины смогут применяться в гражданских целях, в том числе при ликвидации очагов эпидемий, — пояснил он «Известиям». — Их можно оперативно выдвигать в населенные пункты, где, допустим, задерживается вакцинация, и с их помощью оперативно обрабатывать большие контингенты людей. Технически оборудовать такие пункты не сложно, единственное — требуются надежно работающие длительный срок холодильные установки. В данном случае используется автомобиль с холодильной установкой, возможно с дополнительным источником электроэнергии, чтобы поддерживать систему. Такая техника позволяет организовать вакцинацию в короткие сроки.

В начале июля в Минобороны сообщили, что в ведомственных медучреждениях выделили более трети коечного фонда для помощи пациентам из числа гражданских. Военные также подготовили мобильный резерв медицинской службы в составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тыс. мест и 94 врачебных бригад. Кроме того, в многофункциональных центрах было выделено 1,2 тыс. коек для населения.

Для военных и не только

Военные медики имеют богатый опыт оказания медицинской помощи большим массам людей, напомнил Олег Желтоножко.

— Мы просто продолжаем реализовывать те самые традиции — быстрое развёртывание госпиталей, оперативная и масштабная обработка объектов, — рассказал эксперт. — Но раньше это занимало больше времени и требовало больших трудовых ресурсов. А в данном случае появление технических средств нового уровня — мобильных пунктов вакцинации — способствует оказанию более быстрой и высокотехнологичной помощи. В целом прививки организовать куда проще, когда военные сконцентрированы в полевом лагере и подчиняются строгому распорядку.

Стратегические учения «Запад» проводятся раз в четыре года. В них участвует группировка Западного военного округа, силы Балтийского флота, части вооруженных сил Белоруссии, а также подразделения ВДВ и специальных войск. Из-за наложенных международными договорами ограничений маневры «Запад» обычно не столь масштабны, как прошедшие в предыдущие годы учения в Центральном и Восточном военных округах. В 2017 году в них было задействовано 12 700 военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

С момента начала распространения нового коронавируса на территории России Минобороны стало постепенно подключать свои ресурсы для борьбы с COVID-19. Во многих регионах построены многофункциональные военные медицинские центры. В военных округах сформированы аэромобильные группы, в состав которых вошли медики, специалисты по санобработке войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также инженерно-саперные и железнодорожные подразделения. Эти части дежурили в постоянной готовности выдвинуться в населенный пункт, где произошла вспышка заболевания. Кроме того, в военных округах были развернуты медицинские отряды специального назначения.

Помимо военных медиков в борьбе с пандемией задействованы специалисты РХБЗ. Они проводят спецобработку и дезинфекцию помещений с помощью военной техники.

Роман Крецул Анна Черепанова