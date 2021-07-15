130 килограммовый "Смельчак" стал проклятием для духов в Афганистане

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Среди множества артиллерийских систем, применяемых в Афганистане советскими войсками, особой мощностью выделялись 240-мм буксируемые минометы М-240.

Это во многом уникальное по своим характеристикам оружие было переброшено в горячую точку в середине 80-х годов. Для поражения целей применялись 130-килограммовые фугасные мины Ф-864, имевшие дальность - 9650 м.

Также в Афганистане впервые в боевой обстановке было опробовано новейшее по тем временам советское высокоточное оружие - корректируемый 3Ф5 "Смельчак" с лазерным наведением. Весящая 134,2 кг, из которых 32 кг приходятся на взрывчатку, она могла уничтожать цели на дистанции до 9200 м. При этом порой хватало одного или двух боеприпасов, чтобы превратить в груду развалин хорошо укрепленный объект противника.

Поэтому не удивительно, что "умные мины" вызывали чувство страха у боевиков.

Позже буксируемые М-240 были заменены на самоходные 2С4 "Тюльпан", расчеты которых также продолжили применение "Смельчаков".

Дмитрий Лемешко