В Совфеде обсудили акценты в Стратегии нацбезопасности России

Приоритеты обновленной Стратегии национальной безопасности России прежде всего отвечают интересам общества, а не государственной машины. Такую особенность документа выделили участники "круглого стола", который во вторник, 13 июля, провела Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Только при осознанной поддержке со стороны гражданского общества государство сможет обеспечить собственные национальные интересы, заявил глава комиссии Андрей Климов. "Наиболее эффективна та поддержка, и это уже неоднократно проверено жизнью, которая носит глубоко осознанный гражданами страны характер", - сказал сенатор. По его мнению, можно сколько угодно полагаться на разного рода законы и структуры, но если граждане не осознают необходимость тех или иных действий, то эффективность таких директив не будет максимальной. "К сожалению, хватает тех, кто полагает защиту национальной безопасности делом одних лишь силовиков и высших должностных лиц. Без них, конечно, в подобных вопросах никак не обойтись, это никто не отрицает. Но государство - это прежде всего сам народ. Отечественная история не раз доказывала это на протяжении целого тысячелетия", - отметил Климов.

Следующим шагом реализации стратегии может стать создание единого "кодекса безопасности", считает зампред Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с НКО Михаил Аничкин. "В нем должны быть четко расписаны механизмы взаимодействия силовых структур и общественного контроля", - добавил эксперт.

Подавляющее число попыток вмешательства сейчас направлено против электорального суверенитета России, обратил внимание глава мониторинговой группы комиссии СФ Владимир Джабаров. "В деструктивной работе задействованы как официальные лица стран Запада, так и действующие в их интересах СМИ и иноагенты, - сообщил он. - Механизм скоординированной работы наших оппонентов хорошо виден на примере информационных кампаний в поддержку несистемной оппозиции и радикалов разного толка".

По мнению директора Института Европы РАН Алексея Громыко, особую роль в Стратегии играет раздел о защите традиционных ценностей, особенно на фоне разделительных линий, которые навязываются России. "Это отражает общемировую проблему дисбаланса между стремительным технологическим прогрессом и социальными традициями, устоями и в целом мышлением человека", - пояснил ученый.

Россия не будет мириться с попытками других стран навязывать неолиберальные ценности как "золотой стандарт"

Россия не будет мириться с попытками других стран навязывать неолиберальные ценности как "золотой стандарт", заверил замдиректора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. "Россия в целом не имеет ничего принципиально против неолиберальных ценностей как таковых, коль скоро они приемлемы для населения тех стран, где они получили распространение, - сказал дипломат. - То, с чем мы не станем мириться, так это с попытками ультимативного навязывания российскому обществу этой догматики в качестве некого золотого стандарта". Гаврилов подчеркнул, что Россия позиционирует себя как самостоятельная и самодостаточная страна, которая продолжает придерживаться принципов независимости, многовекторности и прагматизма. По его словам, уже идет работа над обновлением концепции внешней политики.

Дмитрий Гончарук