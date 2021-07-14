Китайский марсоход прислал первые мультиспектральные снимки Марса

Китайское национальное космическое управление опубликовало ряд новых снимков Марса, сделанных марсоходом «Чжужун». Среди них есть и первые мультиспектральные снимки, позволяющие ученым примерно определить состав грунта и камней, сообщает CNSA.

«Чжужун» — часть первой китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1», ровер был высажен в равнине Утопия в мае 2021 года. Изначально КНР хотела отработать автоматическую посадку и развертывание на Марсе двух аппаратов, а затем приступила к научной программе. Ровер исследует окрестности вблизи посадочной платформы, ища подповерхностные залежи льда при помощи георадара, фотографируя местность при помощи камер, исследуя состав грунта при помощи спектрометра и мультиспектральной камеры, а также собирает данные о погоде.

На данный момент ровер проработал половину от расчетного срока (90 марсианских суток) и проехал по поверхности Марса более 410 метров. 8 июля 2021 года «Чжужун» прислал новые снимки, среди которых оказались первые изображения, сделанные мультиспектральной камерой, которая позволяет выявить различия в составе обнажений пород, валунов или реголита. В частности, ученые заметили, что состав пыли, покрывающей поверхность Марса, и нижележащим слоем, различается, а близлежащая крупная скала, попавшая на один из снимков, может быть выветренным базальтом.

Мультиспектральный снимок базальтовой скалы. Источник изображения: CNSA

Кроме того, исследователи показали ряд новых цветных снимков местности. На них попали обнажения скал, а также крупная песчаная дюна, размером 40 метров в длину и 8 метров в ширину и высотой 60 сантиметров. Также можно заметить находящиеся в нескольких сотнях метров от марсохода темную заднюю защитную крышку десантной системы и белый парашют, которые использовались при высадке посадочной платформы с ровером на Марс.

Источник изображения: CNSA

Источник изображения: CNSA

Источник изображения: CNSA

Посмотреть на поездки ровера по Марсу и услышать записанные им звуки можно здесь.

Александр Войтюк