Войти
N+1

Китайский марсоход прислал первые мультиспектральные снимки Марса

384
0
0
Мультиспектральный снимок следов ровера на поверхности Марса.
Мультиспектральный снимок следов ровера на поверхности Марса.
Источник изображения: CNSA

Китайское национальное космическое управление опубликовало ряд новых снимков Марса, сделанных марсоходом «Чжужун». Среди них есть и первые мультиспектральные снимки, позволяющие ученым примерно определить состав грунта и камней, сообщает CNSA.

«Чжужун» — часть первой китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1», ровер был высажен в равнине Утопия в мае 2021 года. Изначально КНР хотела отработать автоматическую посадку и развертывание на Марсе двух аппаратов, а затем приступила к научной программе. Ровер исследует окрестности вблизи посадочной платформы, ища подповерхностные залежи льда при помощи георадара, фотографируя местность при помощи камер, исследуя состав грунта при помощи спектрометра и мультиспектральной камеры, а также собирает данные о погоде.

На данный момент ровер проработал половину от расчетного срока (90 марсианских суток) и проехал по поверхности Марса более 410 метров. 8 июля 2021 года «Чжужун» прислал новые снимки, среди которых оказались первые изображения, сделанные мультиспектральной камерой, которая позволяет выявить различия в составе обнажений пород, валунов или реголита. В частности, ученые заметили, что состав пыли, покрывающей поверхность Марса, и нижележащим слоем, различается, а близлежащая крупная скала, попавшая на один из снимков, может быть выветренным базальтом.


Мультиспектральный снимок базальтовой скалы.

Источник изображения: CNSA


Кроме того, исследователи показали ряд новых цветных снимков местности. На них попали обнажения скал, а также крупная песчаная дюна, размером 40 метров в длину и 8 метров в ширину и высотой 60 сантиметров. Также можно заметить находящиеся в нескольких сотнях метров от марсохода темную заднюю защитную крышку десантной системы и белый парашют, которые использовались при высадке посадочной платформы с ровером на Марс.


Источник изображения: CNSA



Источник изображения: CNSA



Источник изображения: CNSA


Посмотреть на поездки ровера по Марсу и услышать записанные им звуки можно здесь.

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Марс
Похожие новости
24.05.2021
Китайский марсоход успешно заработал
25.02.2021
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса
08.02.2021
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил четвертую корректировку маршрута по пути к Марсу
31.12.2020
Краснее некуда
03.05.2017
Китай и ESA ведут переговоры о строительстве первой обитаемой станции на Луне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 11:47
  • 841
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год