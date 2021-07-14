Умеющий подавлять флаттер беспилотник разбился на испытаниях.

Умеющий подавлять флаттер беспилотный летательный аппарат X-56B разбился на испытаниях. Как сообщает летно-исследовательский центр NASA имени Армстронга, в полете он получил повреждения в результате аномалии, но подробностей не сообщается. В результате аварии никто не пострадал, но беспилотник был разрушен.

Флаттер — это самовозбуждающиеся незатухающие автоколебания конструкции самолета, которые возникают, когда он достигает критической скорости. Он опасен, потому что летательные аппараты при резонансе автоколебаний конструкции могут разрушиться. Разработчики рассчитывают конструкцию самолетов так, чтобы флаттер возникал на скорости выше предельной, но в пикировании или при сильном ветре он может возникать и на меньших скоростях.

Впервые с флаттером авиаконструкторы столкнулись в 1930-х годах: с появлением новых двигателей и конструкций воздушных винтов максимальные скорости самолетов постоянно росли. После освоения реактивной авиации флаттер стал причиной растущего числа происшествий. Сегодня летчиков обучают приемам его предотвращения, но они не всегда работают.

Программа по созданию беспилотника, умеющего подавлять флаттер, стартовала в 2005 году. Первые два образца для NASA построила компания Lockheed Martin. Они назывались X-56A и были сконструированы по схеме «полукрыло». Это вариация летающего крыла, но с массивными корневыми наплывами в хвостовой части фюзеляжа. Крыло X-56A — удлиненное, гибкое и стреловидное — оснащено большими законцовками. Они позволяют повысить подъемную силу на конце и снизить вихревое сопротивление, возникающее при срыве воздушного потока.

X-56A впервые взлетел в июле 2013 года. В 2017 NASA решило модернизировать беспилотник и оснастить все десять подвижных элементов его крыла датчиками положения. Для отслеживания движения каждого участка крыла X-56A в него также установили 15 акселерометров.

В 2019 году испытания X-56A завершились, и ему на замену построили X-56B. У него такой же корпус, как у X-56A, но другие крылья. X-56B выполнен по схеме «смешанное крыло»: его фюзеляж четко выражен и за счет плавных наплывов переходит в треугольные консоли крыла. Летные испытания X-56B начались в апреле.

X-56B разбился во время испытаний 9 июля. Они проходили в летно-исследовательском центре NASA имени Армстронга в Калифорнии. Вскоре после взлета беспилотник «столкнулся с аномалией» и упал на землю. В результате аварии никто не пострадал, но X-56B был разрушен. Что из себя представляла эта аномалия и чем она была вызвана, неизвестно. Есть ли у NASA другие образцы X-56B и возобновятся ли испытания, тоже не уточняется.

Пока NASA пытается подавить флаттер, бразильская компания Embraer работает над системой для его прогнозирования. Она состоит из сети датчиков растяжения и давления и вычислительного блока. Ранее мы писали, что ее испытания были признаны успешными.

Василиса Чернявцева