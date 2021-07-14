Прицельная оптика "Швабе" вышла на оружейный рынок Японии

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Гражданские прицелы производства Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) закупила профильная японская компания, специализирующаяся на российской оптике для охотников и спортсменов, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе" в состав которого входит предприятие.

"Дистрибьютор получил коллиматорные прицелы с энергоэффективной подсветкой ПК-4, а также оптические модели - широкоугольный ПО1х20А, который повышает эффективность стрельбы на дистанциях прямого выстрела до 400 метров и популярный ПО4х24, предназначенный для быстрого наведения на цель", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

В сообщении приводятся слова генерального директора НПЗ Антона Клокова, который отметил, что оптика предприятия уже известна на оружейном рынке Азии.

"Япония - новое направление, которое мы планируем развивать. Данный контракт поможет оценить потенциал продукции в регионе и заинтересованность в ней покупателей. В перспективе планируем расширить перечень поставляемых изделий другими разработками предприятия", - сказал Клоков.