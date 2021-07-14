Войти
Известия.ru

У самолетов Boeing 787 Dreamliner выявлен дефект носовой части

591
0
0

Авиарегулятор США обнаружил новую проблему у самолетов Boeing 787 Dreamliner. Сообщается, что производственный недостаток нашли у не сданных в эксплуатацию машин. В ходе общесистемной проверки выявлен дефект носовой части, передает телеканал «Известия». Рассматривается вопрос о правках в уже летающих Boeing 787. Будут ли самолеты отправлены на доработку — неизвестно. Представители компании Boeing пока отказываются давать какие-либо комментарии.

Авиарегулятор США обнаружил новую проблему у самолетов Boeing 787 Dreamliner. Сообщается, что производственный недостаток нашли у не сданных в эксплуатацию машин. В ходе общесистемной проверки выявлен дефект носовой части, передает телеканал «Известия». Рассматривается вопрос о правках в уже летающих Boeing 787. Будут ли самолеты отправлены на доработку — неизвестно. Представители компании Boeing пока отказываются давать какие-либо комментарии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing-787
Компании
Boeing
Похожие новости
10.07.2018
Boeing представит перспективные авиационные технологии на международном авиасалоне в Фарнборо
27.08.2013
"Интеграция систем - это то, чему мы сейчас активно учимся"
26.08.2013
Из жизни прилетающих
26.07.2010
«Дополнение к соглашению с Индией о разработке двигателя для истребителя пятого поколения будет подписано до конца года» - ФСВТС 25 июля 2010 г.
09.07.2009
Немножко русский Dreamliner
10.04.2008
"Лайнер мечты" не взлетает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 11:47
  • 841
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год