У самолетов Boeing 787 Dreamliner выявлен дефект носовой части

Авиарегулятор США обнаружил новую проблему у самолетов Boeing 787 Dreamliner. Сообщается, что производственный недостаток нашли у не сданных в эксплуатацию машин. В ходе общесистемной проверки выявлен дефект носовой части, передает телеканал «Известия». Рассматривается вопрос о правках в уже летающих Boeing 787. Будут ли самолеты отправлены на доработку — неизвестно. Представители компании Boeing пока отказываются давать какие-либо комментарии.

Авиарегулятор США обнаружил новую проблему у самолетов Boeing 787 Dreamliner. Сообщается, что производственный недостаток нашли у не сданных в эксплуатацию машин. В ходе общесистемной проверки выявлен дефект носовой части, передает телеканал «Известия». Рассматривается вопрос о правках в уже летающих Boeing 787. Будут ли самолеты отправлены на доработку — неизвестно. Представители компании Boeing пока отказываются давать какие-либо комментарии.