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Карта МАКС-2021 появилась в геосервисе 2ГИС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания 2ГИС, генеральный навигационный партнер Международного авиационно-космического салона, подготовила детальную карту авиасалона МАКС-2021. Карта уже доступна в мобильном приложении 2ГИС и на сайте 2gis.ru.

«Международные авиационно-космические салоны – масштабные мероприятия, которые предполагают размещение в различных павильонах экспозиций сотен компаний, демонстрацию многих десятков самолётов на статической стоянке. С лёгкостью ориентироваться на площадке и быстро находить различные услуги нашим гостям помогут современные ИТ-решения партнёра – компании 2ГИС», - заявил заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Детальная интерактивная карта площадки авиасалона включает все объекты инфраструктуры от шале и пунктов питания до стендов внутри павильонов и стоянок самолётов на статичной выставке. На карте подписаны названия самолётов, вертолётов и другой авиатехники – это позволит лучше спланировать перемещение по большой территории авиасалона.

Функциональные возможности дополнены навигацией по выставочному комплексу и возможностью прокладки маршрутов.

«Теперь ориентироваться на территории авиасалона с помощью смартфона будет удобнее. Мы добавили на карту в 2ГИС всю полезную для посетителей инфраструктуру: павильоны со схемой стендов внутри, торговые палатки, пункты охраны, туалеты, парковки, план статичной выставки с расположением летательных аппаратов от самолётов и вертолётов до беспилотных систем и, конечно, все точки общепита», - рассказала директор справочного-картографического производства московского филиала 2ГИС Екатерина Барановская.

В 2ГИС также можно найти удобные варианты, как добраться до места проведения МАКС-2021 или вернуться обратно в Москву на транспорте. На карте отмечены места остановок бесплатных шаттлов, которые доставляют посетителей от ближайших станций электричек (платформы Отдых и Есенинская) до входов на территорию авиасалона (КПП-1 и КПП-3).

2ГИС - международная технологическая компания в экосистеме Сбера. Входит в топ-30 самых дорогих компаний в Рунете (Forbes, 2021). Главный продукт – сервис 2ГИС, объединяющий карту, справочник организаций и товаров, а также навигатор для водителей легковых авто, грузовиков и для пешеходов. Работает офлайн в мобильных приложениях на Android и iOS и онлайн на 2gis.ru. Охватывает более 700 городов в 11 странах. Активная аудитория 2ГИС –более 54 млн пользователей в месяц.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО "Авиасалон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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