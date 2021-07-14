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ТАСС

В Роскосмосе не увидели ничего нового в суборбитальном полете Брэнсона

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Ричард Брэнсон
Британский миллиардер и владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон.
Источник изображения: AP

В госкорпорации напомнили, что суборбитальным полетам уже больше 60 лет, при этом туристические полеты тоже не являются чем-то новым

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полет основателя Virgin Galactic, миллиардера Ричарда Брэнсона - это шикарный пиар-повод, но ничем особо новым не является. Такое мнение выразил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Пресса взорвалась, Ричард Брэнсон поднялся на высоту 86 км и вернулся обратно. Не спорю, это шикарный пиар повод - миллиардер сам летит в первый коммерческий суборбитальный полет. Но если разбираться, ничего особо нового не произошло", - написал Устименко в своем Telegram-канале.

Руководитель пресс-службы госкорпорации напомнил, что суборбитальным полетам уже больше 60 лет. При этом туристические полеты, отметил он, тоже не являются новостью, потому что были гораздо более серьезные космические полеты, в том числе с посещением орбитальной станции.

"Осталось лишь несколько вопросов: платил ли сам Брэнсон за билет и как много времени потребуется, чтобы по четыре-пять пассажиров перевезти все те 600 человек, что уже 10 лет как заплатили деньги и ждут своего полета? Судя по тому, сколько переносили запуск Брэнсона и как он зависит от погоды, всем заплатившим стоит вспомнить поговорку "обещанного три года ждут", - заявил Устименко.

Миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и еще пять сотрудников компании в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут. В состав экипажа, помимо миллиардера, вошли пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Virgin Galactic
Роскосмос
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