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Австралийцы объявили начальную оперативную готовность легких броневиков Hawkei

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Австралийцы объявили начальную оперативную готовность легких броневиков Hawkei
Австралийцы объявили начальную оперативную готовность легких броневиков Hawkei.
Источник изображения: Thales Australia

Министерство обороны Австралии объявило начальную оперативную готовность легких бронированных машин Hawkei. Они должны заменить австралийской армии внедорожники Land Rover с колесной формулой четыре на четыре. Предполагается, что полной оперативной готовности Hawkei достигнут к 2023 году.

Thales Australia выиграла тендер на разработку Hawkei в 2015 году. По контракту она должна поставить вооруженным силам Австралии 1100 легких бронированных машин и 1058 прицепов к ним на замену внедорожникам Land Rover с колесной формулой четыре на четыре. Последние стоят на вооружении австралийской армии с 1958 года.

Создание Hawkei сопровождалось резкой критикой. Национальное контрольно-ревизионное управление в отчете 2018 года заявило, что армии Австралии не стоило торопиться с тендерным выбором в пользу Thales Australia. На испытаниях опытных образцов были обнаружены проблемы, и из-за доработки разрешение на серийное производство компания получила на два года позже, чем планировала — в 2020 году. В этом же году в армию отправили пять первых Hawkei из первой предсерийной партии.

Министерство обороны Австралии 11 июля объявило начальную оперативную готовность легких бронированных машин Hawkei. Полной оперативной готовности они достигнут к 2023 году. Военные отметили, что вместе с Thales Australia они разрешили проблему с торможением, которую обнаружили в 2020 году. Hawkei весит семь тонн и может перевозить от четырех до шести человек. Бронемашина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 268 лошадиных сил и на шоссе может двигаться с максимальной скоростью сто километров в час. Дальность бронемашины — более тысячи километров.

Кроме броневиков Thales Australia еще поставляет вооруженным силам Австралии автоматы F90, о которых мы писали ранее. Они выполнены в двух вариантах — для ближнего боя и для точной стрельбы по относительно отдаленным целям.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
Hawkei
Компании
Thales
Проекты
2020-й год
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